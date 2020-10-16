Алиев считает, что конфликт в Карабахе без участия Турции не урегулировать

https://static.news.ru/photo/3593d666-0fbc-11eb-a648-fa163e074e61_660.jpg Фото: tcsavunma/facebook.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что мирное разрешение конфликта в Нагорном Карабахе невозможно без участия Турции.

Если бы Турция была сопредседателем [Минской группы ОБСЕ], тогда этот вопрос давно бы был урегулирован. Поэтому мы говорим, что без Турции этот вопрос не будет разрешен. Я не говорю, что Минская группа уже должна остаться в истории, нет. Пусть они работают, хотя за 30 лет не добились никакого результата. Но держать Турцию в стороне от этого процесса и неправильно, и невозможно, — приводит ТАСС слова азербайджанского лидера.

Как ранее писал NEWS.ru, президент сообщал, что Баку не планирует просить военной помощи у Пакистана или Турции. Также он уточнил, что у Азербайджана нет задачи по переносу боевых действий из Нагорного Карабаха на территорию Армении.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.