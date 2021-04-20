Алиев отверг версию о доставке обломков «Искандер-М» в Карабах из Сирии

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев отверг появившиеся в СМИ обвинения о доставке обломков ракет «Искандер-М» в Нагорный Карабах из Сирии. По его мнению, такие инсинуации не случайны.

Лидер республики усмотрел «системный подход» в публикации таких предположений в прессе. Он заверил, что ни Азербайджан, ни Турция не причастны к появлению фрагментов боевых вооружений этого типа в населённом пункте Шуша. Тем более, не было никакого тайного их ввоза с территории Сирии, как считают конспирологи.

Это открытое обвинение против нас. В чём нас обвиняют, в фальсификации? Кто-то может сказать, что Азербайджан когда-либо совершал фальсификацию? Нет! — заявил Алиев в интервью телеканалу AzTV.

Президент Азербайджана сообщил, что Баку направлял официальное письмо в Россию об обнаружении обломков ракет «Искандер-М» в Карабахе. В ответном послании, по его словам, Минобороны РФ заявило, что запуск ракет этого типа в период обострения конфликта зафиксирован не был.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия между двумя республиками, которые стали продолжением многолетнего территориального спора. В ночь на 10 ноября президент России Владимир Путин, глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа, армии противостоящих стран остались на занятых позициях, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

Впоследствии военные Азербайджана при разминировании в районе Шуши обнаружили фрагменты двух ракет, похожие на обломки «Искандер-М». В связи с этим были веские основания считать, что они были использованы армянской стороной. Сейчас идёт работа по уточнению модификации вооружения.