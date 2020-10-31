Алиев назвал стоимость уничтоженной в Карабахе военной техники Армении

https://static.news.ru/photo/45ffbada-1b5e-11eb-b29f-fa163e074e61_660.jpg Фото: AzeriDefence /facebook.com

Вооружённые силы Азербайджана уничтожили армянскую военную технику в зоне конфликта в Нагорном Карабахе на сумму в $2,7 млрд, утверждает азербайджанский лидер Ильхам Алиев.

Стоимость военной техники и боеприпасов, которые мы уничтожили и взяли в качестве военных трофеев, составляет $2,7 млрд, — заявил Алиев в эфире телеканала ARD.

Политик задался вопросом, откуда у Армении взялись деньги на такое вооружение, ведь она является «бедной страной»: внешний долг Еревана составляет $8 млрд, а бюджет — менее $2 млрд.

По словам Алиева, сопредседатели Минской группы могли бы надавить на Армению, чтобы она исполнила резолюции Совбеза ООН.

Думаю, они (посредники. — NEWS.ru) были удовлетворены тем, что конфликт казался замороженным. Они думали, что его можно заморозить навсегда, и они просто пытались придумать какие-то меры по укреплению доверия, какой-то мониторинг, чтобы не было конфликта, — считает Алиев.

Он подчеркнул, что посредники не выполнили свой мандат, несмотря на решение ОБСЕ, хотя могли бы повлиять на Армению.

Как писал NEWS.ru, глава Азербайджана заявил, что продолжительность военных действий в Карабахе зависит от Армении, Баку готов остановить их «хоть сегодня».

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.