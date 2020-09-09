Вышел трейлер комедии «Жвалы» режиссёра «Неправильных копов»

https://static.news.ru/photo/493357ea-f343-11ea-a8fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: The Upcoming

Издание The Upcoming опубликовало трейлер комедийного фильма «Жвалы» французского режиссёра Квентина Дюпье, известного по фильмам «Смени лицо» и «Неправильные копы».

Картина рассказывает о двух друзьях, которые находят в багажнике своего автомобиля гигантскую муху. Они решают приручить насекомое, чтобы заработать деньги, показывая её публике.

Роли в ленте исполняют Давид Марсе, Грегуар Людиг, Адель Экзаркопулос, Индия Хэйр и Дэйв Чэпман. Международная премьера ленты прошла на Венецианском кинофестивале 5 сентября.

Дюпье дал интервью в рамках смотра, в котором заявил , что все его картины — «комедии, истерзанные смертью». В «Жвалах» решил сосредоточиться на жизни и рассказывает о дружбе.

Как писал NEWS.ru, кинокомпания Cloudburst Entertainment опубликовала трейлер комедийного фильма «Обратная тропа» американского режиссёра Джорджа Галло. Главную роль в картине исполнил Роберт Де Ниро.