Вышел трейлер комедии «Жвалы» режиссёра «Неправильных копов»

Издание The Upcoming опубликовало трейлер комедийного фильма «Жвалы» французского режиссёра Квентина Дюпье, известного по фильмам «Смени лицо» и «Неправильные копы».
Картина рассказывает о двух друзьях, которые находят в багажнике своего автомобиля гигантскую муху. Они решают приручить насекомое, чтобы заработать деньги, показывая её публике.
Роли в ленте исполняют Давид Марсе, Грегуар Людиг, Адель Экзаркопулос, Индия Хэйр и Дэйв Чэпман. Международная премьера ленты прошла на Венецианском кинофестивале 5 сентября.
Дюпье дал интервью в рамках смотра, в котором
Как писал NEWS.ru, кинокомпания Cloudburst Entertainment опубликовала трейлер комедийного фильма «Обратная тропа» американского режиссёра Джорджа Галло. Главную роль в картине исполнил Роберт Де Ниро.
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