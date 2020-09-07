Вышел трейлер комедии «Обратная тропа» с Робертом Де Ниро

https://static.news.ru/photo/10bc0846-f116-11ea-a000-fa163e074e61_660.jpg Фото: youtube.com

Кинокомпания Cloudburst Entertainment опубликовал трейлер комедийного фильма «Обратная тропа» американского режиссёра Джорджа Галло. Главную роль в картине исполнил Роберт Де Ниро.

Лента рассказывает о голливудском продюсере, который задолжал боссу мафии. Помощник главного героя предлагает ему аферу: организовать фиктивные съёмки фильма, застраховать актёра, исполняющего главную роль и затем подстроить его гибель, чтобы получить компенсацию.

В ленте также снялись Томми Ли Джонс, Зак Брафф, Эмиль Хирш, Эдди Гриффин и Морган Фриман. Премьера намечена на 13 ноября.

Как писал NEWS.ru, в Сети появился трейлер фильма «Не время умирать» режиссёра Кэри Фукунаги об агенте 007 Джеймсе Бонде. Премьера намечена на ноябрь.