Вышел трейлер комедии «Билл и Тед» с Киану Ривзом

https://static.news.ru/photo/a9453fb0-aa58-11ea-ac2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: kinopoisk.ru

Кинокомпания Orion Pictures опубликовала трейлер продолжения известной американской комедии о друзьях Билле и Теде. Третья часть фильма, получившая название Face The Music (дословно — «Держать ответ»), выйдет 21 августа 2020 года.

Главные роли в фильме исполнили Киану Ривз и Алекс Уинтер, игравшие в первых двух картинах. В киноленте также приняли участие Уильям Сэдлер, Самара Уивинг, Бригитт Ланди-Пейн и Скотт Мескади, широко известный как рэпер Кид Кади.

Картина рассказывает о Билле и Теде, надеявшихся в юности стать настоящими рок-богами, авторами песни, которая в будущем спасёт мир. С возрастом о музыке пришлось забыть и вместо этого найти спокойную работу, чтобы обеспечить семью. Однажды они столкнулись с пришельцем из будущего, который сказал им, что у них есть всего 78 минут, чтобы написать песню и спасти Вселенную от гибели.

Режиссёром проекта выступил Дин Паризо. Сценарий написали Крис Мэтисон и Эд Соломон, работавшие над первыми двумя частями.

Ранее авторы «Билла и Теда» предложили поклонникам принять участие в картине. Сценарист ленты Эд Соломон рассказал, что любой желающий может снять ролик, на котором танцует, валяет дурака и веселится, писал NEWS.ru.