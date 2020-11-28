Стала известна причина смерти Шона Коннери

https://static.news.ru/photo/7288db6c-323e-11eb-9f00-fa163e074e61_660.jpg Шон Коннери Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дыхательная недостаточность, вызванная пневмонией, старостью и фибрилляцией предсердий, стала причиной смерти Шона Коннери. Об этом говорится в обнародованном свидетельстве о смерти актёра.

Фибрилляцией предсердий называют сердечное заболевание, вызывающее нерегулярный и учащённый ритм сердечных сокращений, пишет Daily Mail. Указывается, что это заболевание может повысить риск сердечной недостаточности и инсульта.

Коннери скончался 31 октября в возрасте 90 лет. Семья артиста не называла причину смерти, но было известно, что последнее время он был нездоров.

За свою карьеру британец снялся более чем в 70 фильмах, в том числе воплотил на экране образ британского шпиона Джеймса Бонда. Последний раз на экране Коннери появился в 2003 году в фильме «Лига выдающихся джентльменов».

Как писал NEWS.ru, наследство британского актёра Шона Коннери оценивается в $300 млн. Часть средств может быть переведена Шотландскому международному образовательному фонду, остальное будет распределено между вдовой, сыном и внуками актёра.