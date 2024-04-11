Врач оценил риск ампутации ноги у звезды фильма «Красавчик» Врач Кондрахин заявил о высоком риске ампутации ноги у актера Тиля Швайгера

Фото: Henning Kaiser/dpa/Global Look Press

Тиль Швайгер

Сепсис является крайней формой осложнения какого-либо заболевания, поэтому риск ампутации в этом случае крайне велик, заявил старший преподаватель кафедры фармакологии института фармации и медицинской химии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с NEWS.ru. Таким образом он прокомментировал информацию о том, что немецкий актер Тиль Швайгер может лишиться ноги. Врач объяснил, что, как правило, сепсис является следствием молниеносного развития инфекции какого-либо органа.

Сепсис может заканчиваться очень печально, поэтому в некоторых случаях удаление части тела, которая является инфекционными воротами, является лучшим вариантом, чем в целом пытаться спасать организм. Риск ампутации действительно может быть велик. В некоторых случаях придется идти на эти меры, — заявил Кондрахин.

Говоря о причинах сепсиса, эксперт добавил, что он может возникнуть из-за загрязнения раны или развития иммунной агрессии. Если врачи знают, с какого места развивается инфекция, то выходом из ситуации является ликвидация очага.

Ранее Швайгер рассказал, что уже две недели находится в больнице, где принимает антибиотики. По его словам, он получил рану на ноге после удара еще в августе прошлого года. С того момента у него началось инфекционное заражение конечности.