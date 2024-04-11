Звезда фильма «Достучаться до небес» может лишиться ноги Bild: немецкий актер Швайгер может потерять ногу из-за сепсиса

Популярный немецкий актер Тиль Швайгер, известный по фильмам «Достучаться до небес» и «Красавчик», может потерять ногу из-за сепсиса, пишет издание Bild. Артист рассказал СМИ, что уже две недели находится в больнице, где ему дают антибиотики.

Я получаю антибиотики в больнице уже две недели, потому что у меня рана на ноге с августа. Тогда я ударился голенью, и в нее попали микробы. Теперь у меня «открытая нога», так они это называют. К сожалению, становится все хуже, — сказал актер.

По информации журналистов, есть вероятность того, что Швайгеру могут ампутировать пораженную конечность. Сам артист признался, что надеется на выздоровление и рассчитывает посетить премьеру фильма «Министерство неджентльменских дел» режиссера Гая Ричи в Нью-Йорке. Однако пока врачи не готовы разрешить такую поездку из-за возможных осложнений.

Ранее Telegram-канал SHOT писал, что актер Александр Домогаров может завершить карьеру из-за проблем с позвоночником. По его данным, 60-летнему артисту диагностировали спондилоартроз — заболевание, при котором поражаются межпозвонковые суставы, костные ткани и мышцы.

Но сам артист опроверг информацию о прекращении карьеры. Домогаров рассказал, что спектакли с его участием расписаны на несколько месяцев вперед. Кроме того, подчеркнул артист, у него в работе два огромных музыкально-драматических проекта.