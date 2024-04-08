SHOT сообщил о серьезной болезни у Александра Домогарова SHOT: Александр Домогаров может завершить карьеру из-за проблем с позвоночником

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что актер Александр Домогаров может завершить карьеру из-за проблем с позвоночником. По его данным, 60-летнему артисту диагностировали спондилоартроз — заболевание, при котором поражаются межпозвонковые суставы, костные ткани и мышцы.

Как выяснил канал, у Домогарова также нашли 6-миллиметровую грыжу на одном из позвоночных дисков, уплотнение позвонков и остеохондроз. Авторы канала пишут, что с такими проблемами актеру трудно работать, поэтому в последнее время его активность снизилась. SHOT отмечает, что актер продолжает играть в спектакле «Маскарад» на сцене Театра Российской Армии, при этом на светских мероприятиях он не появляется с июля прошлого года.

Канал пишет, что артисту предстоит длительное лечение: на первом этапе актеру предстоит лечение с помощью таблеток и уколов, а дальше — физиотерапия с гимнастикой.

В конце октября 2023-го появилась информация о том, что Домогарова отстранили от главной роли в Театре Моссовета в спектакле «Тартюф, или Обманщик». Распоряжение подписали худрук Евгений Марчелли и директор Алексей Черепнев. Руководство потребовало от актера письменных объяснений в связи с отсутствием в театре и в стране 13 сентября.