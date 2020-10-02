Вайнштейну предъявили новые обвинения в изнасилованиях

https://static.news.ru/photo/7036d488-04e7-11eb-af81-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kristin Callahan/Global Look Press

Американскому кинопродюсеру Харви Вайнштейну предъявили новые обвинения в преступлении сексуального характера.

Прокуратура американского округа Лос-Анджелес (штат Калифорния) инкриминирует подозреваемому насильственные действия в отношении пяти женщин в 2004–2013 годы. Новые обвинения могут привести к тюремному заключению на десятки лет, говорится на сайте окружного прокурора Джеки Лейси.

Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы за преступления сексуального характера. 11 марта суд вынес окончательное решение. В зале суда присутствовали все шесть женщин, выступивших с обвинениями в адрес продюсера. Они сидели на стороне обвинения. Половина зала со стороны Вайнштейна была пуста практически полностью.

Как сообщал NEWS.ru, в июле этого года две бывшие жены Харви Вайнштейна добились через суд временной заморозки его активов в размере около $6 миллионов.