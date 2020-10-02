Вайнштейну предъявили новые обвинения в изнасилованиях

Американскому кинопродюсеру Харви Вайнштейну предъявили новые обвинения в преступлении сексуального характера.
Прокуратура американского округа Лос-Анджелес (штат Калифорния) инкриминирует подозреваемому насильственные действия в отношении пяти женщин в 2004–2013 годы. Новые обвинения могут привести к тюремному заключению на десятки лет, говорится на сайте окружного прокурора Джеки Лейси.
Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы за преступления сексуального характера. 11 марта суд вынес окончательное решение. В зале суда присутствовали все шесть женщин, выступивших с обвинениями в адрес продюсера. Они сидели на стороне обвинения. Половина зала со стороны Вайнштейна была пуста практически полностью.
Как сообщал NEWS.ru, в июле этого года две бывшие жены Харви Вайнштейна добились через суд временной заморозки его активов в размере около $6 миллионов.
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