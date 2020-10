В США убили актёра Томаса Джефферсона Бёрда

https://static.news.ru/photo/d752bcb2-06ff-11eb-9a00-fa163e074e61_660.jpg Томас Джефферсон Бёрд в фильме «Лето в Ред Хук» Фото: Variance Films

Погиб американский актёр Томас Джефферсон Бёрд. Ему было 70 лет.

Полиция города Атланта штата Джорджия обнаружила тело Бёрда с многочисленными огнестрельными ранениями, сообщает TMZ. Полиция проводит расследование, пока ни один подозреваемый не задержан.

На счету артиста десятки ролей в полнометражных фильмах и на телевидении. Он снялся во многих фильмах Спайка Ли, среди которых «Толкачи», «Садись в автобус», «Девушка № 6», «Его игра», «Замороченные», «Лето в Ред Хук», «Сладкая кровь Иисуса» и «Чирак». Кроме того, он исполнил роль в сериале «Ей это нужно позарез», который снял Ли.

Как писал NEWS.ru, Спайк Ли опубликовал свою версию клипа музыканта Майкла Джексона на песню They Don’t Care About Us. Композиция вышла в 1995 году и стала частью альбома HIStory: Past, Present and Future, Book I.