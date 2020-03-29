https://static.news.ru/photo/1466b9fe-71d8-11ea-bcb2-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Веном» Фото: Columbia Pictures Corporation

В Сети появились изображения актёра Вуди Харрелльсона со съёмок продолжения фильма «Веном» вселенной Marvel.

В продолжении фантастического комикса-боевика актёр сыграет страшного злодея Карнажа. Вместе с ним в картине сыграют Том Харди и Наоми Харрис.

На кадрах, опубликованных в Twitter, герой Вуди серийный убийца Клетус Кэсседи стал Карнажем и получил своего симбиота. Перед зрителями он предстаёт в жутком обличии красного цвета с огромными белыми глазами.

О том, что кинокомпания Sony приступила к съёмкам продолжения фильма «Веном», стало известно в январе 2019 года. Картина рассказывает о репортёре Эдди Броке, в которого вселилось существо-симбиот, благодаря чему он получил суперспособности.

Ранее в Сети выложили видео со съёмок продолжения фильма «Веном 2», на котором Вуди Харрельсон предстал в образе серийного убийцы Клетуса Кэсседи уже без кудрявой шевелюры, писал NEWS.ru.