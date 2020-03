В продолжении фантастического комикса-боевика актёр сыграет страшного злодея Карнажа. Вместе с ним в картине сыграют Том Харди и Наоми Харрис.

На кадрах, опубликованных в Twitter, герой Вуди серийный убийца Клетус Кэсседи стал Карнажем и получил своего симбиота. Перед зрителями он предстаёт в жутком обличии красного цвета с огромными белыми глазами.