В Англии начались съёмки продолжения «Аквамена»

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Съёмки второй части блокбастера о супергероях по мотивам комиксов DC «Аквамен» стартовали в Англии. Об этом в своём Instagram рассказал исполнитель главной роли Джейсон Момоа.

Актёр отметил, что рад встретиться с режиссёром Джеймсом Ванмо и другими членами съёмочной группы. Он также сообщил, что его герой на экране появится с неожиданным цветом волос.

Это последний день с коричневым цветом волос. Я буду блондином, — признался Момоа.

Фильм «Аквамен» вышел в 2018 году. Он был хорошо встречен зрителями и собрал в прокате более $1 млрд при бюджете в $160 млн.

Новый фильм будет носить название «Аквамен и Затерянное королевство». Подробности сюжета не раскрываются.

Ранее сообщалось, что боевик «Чёрная вдова» по мотивам комиксов Marvel установил новый рекорд пандемии по сборам в США. Блокбастер стартовал с $80 млн.