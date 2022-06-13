Умер озвучивший сериал «Игра престолов» актёр Станислав Войнич

Фото: vk.com/studio_kravec

Станислав Войнич

Актёр Станислав Войнич, который озвучил Сэма Тарли в «Игре престолов». а также сериал «Сверхъестественное», умер в возрасте 48 лет. Об этом «ВКонтакте» сообщила его жена Виктория Войнич-Слуцкая.

Дорогие мои! 12 июня не стало нашего Стасика. И я вам скажу — это не поражение, это настоящая победа! Он настоящий герой, он сделал всё так, чтобы максимально облегчить мне его уход. Я была готова, и при этом он не страдал и ушёл из дома, когда его мама была рядом, — написала супруга актёра.

Войнич умер из-за продолжительной болезни. Актёр озвучивания и дубляжа известен также по фильмам Планета обезьян: Война", «Отель «Гранд Будапешт», сериалов «Игра престолов», «Новый папа» и другим. Дату и место похорон супруга актёра обещала уточнить позже.

Ранее пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении сообщила, что на 81-м году жизни скончался снимавшийся в «Бриллиантовой руке» советский актер, народный артист Армянской ССР и Республики Армения Рафаэль Котанджян. Причина смерти артиста не уточняется, не называется место и дата похорон.