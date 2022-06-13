Умер сыгравший в «Бриллиантовой руке» актер Рафаэль Котанджян

Фото: vigenmnoyan.com

Рафаэль Котанджян

На 81-м году жизни скончался советский актер, народный артист Армянской ССР и Республики Армения Рафаэль Котанджян, сообщила пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта республики. Причина смерти артиста не уточняется, не называется место и дата похорон, передает ТАСС.

Артист родился в 1942 году в Тбилиси. Он окончил актерский факультет Ереванского художественно-театрального института.

Зрителю Котанджян известен по ролям в фильмах «Бриллиантовая рука», «Сердца трех», «Графиня де Монсоро» и других.

5 июня стало известно, что народный артист России Темур Чхеидзе скончался в возрасте 78 лет. Прославленный режиссер долгие годы работал в БДТ имени Товстоногова в Санкт-Петербурге, некоторое время являлся его художественным руководителем.