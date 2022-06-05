Умер народный артист России Темур Чхеидзе

Фото: ТАСС/ Юрий Белинский

Темур Чхеидзе

Народный артист России Темур Чхеидзе скончался в возрасте 78 лет, сообщает телекомпания «Рустави 2». Прославленный режиссер долгие годы работал в БДТ имени Товстоногова в Санкт-Петербурге, некоторое время являлся его художественным руководителем.

Режиссер Темур Чхеидзе умер в возрасте 78 лет. Полвека режиссер посвятил театру. Темур Чхеидзе является автором около 80 драматических, оперных и телевизионных спектаклей, в том числе в театре для подростков, — говорится в сообщении.

Темур Чхеидзе родился 18 ноября 1943 года в Тбилиси в творческой театральной семье. Он окончил Тбилисский театральный институт имени Шота Руставели, первое время ставил спектакли в театрах Грузинской ССР. В БДТ имени Товстоногова режиссер пришел в 1991 году. Сначала он был режиссером-постановщиком, потом перешел на должность главного режиссера, а чуть позже стал художественным руководителем известного театра.

Темур Чхеидзе является обладателем ордена Почета «за большой вклад в развитие отечественного театрального искусства и многолетнюю творческую деятельность». Он был женат и вырастил троих дочерей, старшая из которых тоже стала актрисой.

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