У Евы Грин потребовали £100 млн за срыв съёмок фильма

https://static.news.ru/photo/ff5d3870-db1e-11ea-b7e1-fa163e074e61_660.jpg Ева Грин Фото: Serge Arnal/Global Look Press

Кинокомпания White Lantern подала в суд на французскую актрису Еву Грин. Представители студии требуют от неё более £100 млн за срыв съёмок научно-фантастического фильма «Патриот».

О проекте стало известно в 2018 году. Грин должна была выступить продюсером картины и сыграть одну из ролей. Для участия в фильме также были назначены Хелен Хант и Чарльз Дэнс, сообщает Variety.

Грин также хотела привлечь к проекту продюсера Пола Сарони, супервайзера спецэффектов Джорджа Звира и сценаристку Жанетт МакГрат. В итоге она отказалась от работы над «Патриотом» и при этом просила, чтобы компания выплачивала деньги её личным помощникам.

Бюджет ленты составил £4 млн, и, согласно иску, контракты с Сарони и Зуером обошлись бы студии в лишние £250 тысяч. Как пишет Standart, Грин хотела выплатить часть этих денег сама.

Продюсеры хотят отсудить у неё £1 млн, а также 100 млн фунтов стерлингов, которые мог бы принести фильм в прокате. Адвокат заявил, что требования артистки задерживали съёмки и привели к дополнительным расходам.

В свою очередь актриса подала встречный иск к White Lantern. Она отметила, что по контракту студия должна выплатить ей гонорар, который превышал $1 млн. Грин напомнила, что, согласно документу, деньги должны были быть выплачены вне зависимости от того, выйдет ли картина на экраны.

Делом займётся Высокий суд Лондона.

Как писал NEWS.ru, издание Hollywood Weekly Magazine подало в суд на компании Netflix, CBS Studios, Paramount и Imagine Television из-за названия документального сериала «Король тигров: Убийство, хаос и безумие».