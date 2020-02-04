https://static.news.ru/photo/71fb19f4-474c-11ea-9c3a-fa163e074e61_660.jpg Квентин Тарантино Фото: Famous/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский режиссёр Квентин Тарантино рассказал, что произошло с персонажем «Однажды... в Голливуде» Риком Далтоном после событий, описанных в фильме.

Тарантино дал интервью The Wrap, в котором рассказал , что происшествие с огнемётом, которым Далтон убил ворвавшуюся к нему в дом хиппи, снова сделало его популярным.

Он снова стал популярным. Не таким популярным, как в то время был Майкл Саразин, но он привлёк внимание публики, и неожиданно «14 кулаков Маккласки» стали чаще показывать на Пятом канале во время «Боевой недели», и всё такое, — сказал кинематографист.

Далтону начали предлагать роли в малобюджетных, но студийных проектах, и потом он снова стал сниматься в сериалах, где был центральным персонажем, на чём смог неплохо зарабатывать.

Как писал NEWS.ru, Квентин Тарантино планирует снять мини-сериал на основе вымышленного телешоу «Закон охоты» из его фильма «Однажды... в Голливуде». Главным героем станет охотник за преступниками Джейк Кахилл, роль которого исполнил Рик Далтон, сыгранный Леонардо Ди Каприо.