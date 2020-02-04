Американский режиссёр Квентин Тарантино рассказал, что произошло с персонажем «Однажды... в Голливуде» Риком Далтоном после событий, описанных в фильме.
Тарантино дал интервью The Wrap, в котором
Он снова стал популярным. Не таким популярным, как в то время был Майкл Саразин, но он привлёк внимание публики, и неожиданно «14 кулаков Маккласки» стали чаще показывать на Пятом канале во время «Боевой недели», и всё такое, — сказал кинематографист.
Далтону начали предлагать роли в малобюджетных, но студийных проектах, и потом он снова стал сниматься в сериалах, где был центральным персонажем, на чём смог неплохо зарабатывать.
Как писал NEWS.ru, Квентин Тарантино планирует снять мини-сериал на основе вымышленного телешоу «Закон охоты» из его фильма «Однажды... в Голливуде». Главным героем станет охотник за преступниками Джейк Кахилл, роль которого исполнил Рик Далтон, сыгранный Леонардо Ди Каприо.
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