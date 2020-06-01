Съёмочной группе «Бэтмена» разрешили возобновить съёмки в Британии

https://static.news.ru/photo/6d828b58-a40f-11ea-ae88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Warner Bros. Pictures

Съёмочная группа фильмов «Бэтмен» и «Фантастические твари — 3» смогут в скором времени возобновить работу в Великобритании. Разрешение подписали Департамент культуры, медиа и спорта, а также организация здравоохранения Англии.

Британский институт кино и Британская комиссия кино занимались разработкой рекомендаций безопасной работы на съёмочной площадке в условиях пандемии короанвируса, сообщает The Guardian. Отмечается, что могут вернуться производители кино и лидирующих в стране многосерийных телепроектов.

Несмотря на послабления, компаниям рекомендуют проявить осмотрительность прежде, чем решать, возвращать ли сотрудников съёмочных площадок к работе. Разрешение на съёмки, в частности, получила компания Warner Bros., которая занимается производством «Бэтмена» и «Фантастических тварей — 3» в стране.

Как писал NEWS.ru, американский режиссёр Джеймс Кэмерон проходит двухнедельный карантин в Новой Зеландии. Он прибыл в страну для того, чтобы продолжить съёмки сиквела фильма «Аватар».