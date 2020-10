Стивен Кинг похвалил российский сериал «Эпидемия» на Netflix

Также он отметил несколько фактов о сериале, которые, по его мнению, будут интересны его читателям.

В то же время он сравнил сериал со спагетти-вестернами, фильмами популярного в 60-е и 70-е годы прошлого века жанра вестернов, зародившегося в Италии.

3 more things to know about TO THE LAKE:

1. Think spaghetti western, only with snow and plague-infested killer Russians.

2. The cinematography is cool. Some stuff is filmed upside-down. Why? Dunno.

3. The kid is still a pain in the ass.