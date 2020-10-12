Стивен Кинг похвалил российский сериал «Эпидемия» на Netflix

https://static.news.ru/photo/76c9c0cc-0c75-11eb-8cb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: PREMIER Studios

Американский писатель Стивен Кинг положительно отозвался о российском сериале «Эпидемия» на стриминговом сервисе Netflix.

Эпидемия — чертовски хороший русский сериал на Netflix, — написал он в своём Twitter.

Также он отметил несколько фактов о сериале, которые, по его мнению, будут интересны его читателям.

Там случилась эпидемия. Там холодно и много снега. Все пьют водку, — перечисляет Кинг в своём сообщении.

В то же время он сравнил сериал со спагетти-вестернами, фильмами популярного в 60-е и 70-е годы прошлого века жанра вестернов, зародившегося в Италии.

3 more things to know about TO THE LAKE:

1. Think spaghetti western, only with snow and plague-infested killer Russians.

2. The cinematography is cool. Some stuff is filmed upside-down. Why? Dunno.

3. The kid is still a pain in the ass. — Stephen King (@StephenKing) October 11, 2020

Кинг отметил необычную операторскую работу в «Эпидемии».

Классная операторская работа. Некоторые кадры сняты вверх ногами. Почему? Я не знаю, — отметил писатель.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сериал «Эпидемия» режиссёра Павла Костомарова, вышедший в России в 2019 году, с 7 октября будет доступен на платформе Netflix. В зарубежном прокате он называется To The Lake, снятый на основе книги Яны Вагнер «Вонгозеро» сериал переведён на 12 языков.