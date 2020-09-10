Российский сериал «Эпидемия» выйдет на Netflix 7 октября

https://static.news.ru/photo/eca5fc26-f360-11ea-89a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: 1-2-3production.com

Сериал «Эпидемия» российского режиссёра Павла Костомарова выйдет на стриминговом сервисе Netflix 7 октября. Адаптированное название проекта — To The Lake.

Триллер будет выпущен в переводе на 12 языков с дубляжом и субтитрами в премиальной категории Netflix Originals, сообщает ТАСС со ссылкой на кинокомпанию 1-2-3 Production.

«Эпидемия», основанная на книге Яны Вагнер «Вонгозеро», рассказывает о неизвестном респираторном вирусе, вызывающем быстрое поражение лёгких. После начала пандемии власти спешно начинают закрывать города. Из-за этого деньги теряют ценность и люди отчаянно сражаются за еду и бензин.

Роли в проекте исполнили Виктория Исакова, Марьяна Спивак, Кирилл Кяро, Александр Робак, Юрий Кузнецов, Анна Михалкова и Александр Яценко.

Выпустить сериал на платформе было решено после того, как онлайн-кинотеатр заключил соглашение о партнёрстве с российской «Национальной Медиа Группой» (НМГ), которая станет оператором онлайн-кинотеатра в России, писал NEWS.ru.