Стала известна дата выхода фильма «Пять корешей» Спайка Ли

Американский режиссёр Спайк Ли объявил дату выхода своего нового фильма «Пять корешей». Картина выйдет 12 июня на стриминговом сервисе Netflix.
Ли опубликовал в Instagram видео, в котором рассказал подписчикам о новом проекте. В ролике он снялся с головном уборе одного из персонажей ленты.
«Пять корешей» будет стримиться всему миру в пятницу 12 июня. Пожалуйста, зацените его. Врубились? Так точно, — написал кинематографист.
Как писал NEWS.ru, Спайк Ли планирует экранизировать мюзикл бывшего лидера Talking Heads Дэвида Бирна. Он возьмётся за представление под названием «Американская утопия», поставленное на Бродвее.
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