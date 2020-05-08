Стала известна дата выхода фильма «Пять корешей» Спайка Ли

https://static.news.ru/photo/335fc092-911a-11ea-a425-fa163e074e61_660.jpg Спайк Ли Фото: kinopoisk.ru

Американский режиссёр Спайк Ли объявил дату выхода своего нового фильма «Пять корешей». Картина выйдет 12 июня на стриминговом сервисе Netflix.

Ли опубликовал в Instagram видео, в котором рассказал подписчикам о новом проекте. В ролике он снялся с головном уборе одного из персонажей ленты.

«Пять корешей» будет стримиться всему миру в пятницу 12 июня. Пожалуйста, зацените его. Врубились? Так точно, — написал кинематографист.

Как писал NEWS.ru, Спайк Ли планирует экранизировать мюзикл бывшего лидера Talking Heads Дэвида Бирна. Он возьмётся за представление под названием «Американская утопия», поставленное на Бродвее.