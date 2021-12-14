«Спасаем, кого можем»: в России покажут фильм «Жить!» о детях Донбасса

24 декабря, в канун дня памяти Елизаветы Глинки (1962–2016), в эфире Общественного телевидения России состоится премьера документального фильма «Жить! Войне и смерти вопреки» о тяжелобольных и раненых детях Донбасса. Картина снята Международной благотворительной общественной организацией «Справедливая помощь Доктора Лизы» (СПДЛ) совместно с творческой командой и при поддержке Фонда президентских грантов в рамках одноимённого проекта. Герои фильма, оказавшиеся в эпицентре войны, рассказывают свою историю от первого лица. О сложностях во время съёмок и непростой жизни детей в Донбассе — в материале NEWS.ru.

«Дети и война — это действительно очень страшно»

Создатели документального фильма «Жить! Войне и смерти вопреки» намеренно отказались от закадрового текста и обозначения авторской позиции, чтобы позволить героям рассказать собственную историю. Цель проекта — показать зрителям жизнь тяжелобольных и раненых детей, подростков, которым помогает «Справедливая помощь Доктора Лизы». Кроме того, в ленте поднимаются такие проблемы, как дефицит жизненно важных лекарственных препаратов, низкая численность медперсонала, скудная оснащённость больниц.

Сказать, что людям там живётся непросто, не совсем верно. Дети и война — это действительно очень страшно. Они всё прекрасно понимают, они взрослые не по годам. И глаза людей, которые живут там, отличаются. Их жизнь изменилась в один миг, — рассказала автор идеи фильма и режиссёр Екатерина Рябинина.

Сотрудники организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» архив МБОО «Справедливая помощь Доктора Лизы»

Рябинина также поделилась подробностями выбора героев для проекта, в числе которых целые семьи, ставшие жертвами войны. Не все из тех, кого планировали снимать, соглашались рассказать свою историю на камеру. При этом, по словам режиссёра, прямо в процессе работы появлялись новые люди, ставшие полноправными героями проекта.

Документальное кино развивается прямо здесь и сейчас, ты не можешь его спрогнозировать, не можешь написать чёткий сценарий и ему следовать. И в этом его главная магия и ценность, — поделилась Рябинина.

Лечение детей стоит дорого, снаряды — ещё дороже

Российский общественный деятель и правозащитник Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, с самого начала вооружённого конфликта на востоке Украины в 2014 году оказывала гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР. Инициировала и контролировала доставку лекарств для больных, лично вывозила детей, раненных в результате боевых действий. После гибели Доктора Лизы в 2016 году в авиакатастрофе под Сочи (Глинка сопровождала в Сирию партию лекарств для университетского госпиталя Тишрин в Латакии) её организация «Справедливая помощь» продолжает выполнять свою миссию, доставляя пострадавших от обстрелов детей в Россию, где им оказывают медицинскую помощь.

Президент «Справедливой помощи» врач-эндокринолог Ольга Демичева рассказала о сложностях, с которыми сталкиваются представители общественных организаций в Донбассе.

По словам Демичевой, есть множество нужд тяжелобольных детей, которые не могут быть закрыты за счёт возможностей Луганской, Донецкой республик и доходов родителей. Она подчеркнула, что лечение стоит дорого, добавив, что военные снаряды стоят ещё дороже.

Когда всё упирается в невозможность реализовать необходимую помощь, очень нужны благотворительные организации, которые возьмут на себя этот труд. Восьмой год идёт война в Донбассе. Это дикость! Нам, врачам, борющимся за каждую жизнь, узнавать, как эти жизни уничтожаются сотнями, всегда чудовищно. С этим невозможно смириться, жить. Мы спасаем, кого можем и как можем, благодаря той помощи, которую нам оказывают, — объяснила врач.

Демичева рассказала, что СПДЛ получает поддержку от неравнодушных россиян и юридических лиц, направляющих часть своих доходов на благотворительность. Кроме того, организация получает финансовую помощь от государства, которое выделяет гранты на лечение детей, пострадавших в ходе боевых действий на востоке Украины.

Наш фильм изначально задумывался как часть информационной кампании, которая бы показала ту масштабную деятельность, которую ведёт «Справедливая помощь Доктора Лизы» на территории Луганска и Донецка. Документальное кино, как мне кажется, лучший способ донести до зрителя правду. Рассказать, как есть на самом деле, какова реальная жизнь, — заключила Екатерина Рябинина.

Режиссёр фильма «Жить! Войне и смерти вопреки» отметила, что ставила перед собой задачу предоставить возможность зрителям «посмотреть на ситуацию в Донбассе глазами человека, рассказать людям о людях без прикрас и заигрывания с аудиторией».