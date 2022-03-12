Sony Pictures заявила о прекращении деятельности в России

Кинокомпания Sony Pictures Entertainment заявила об уходе с российского рынка из-за военной спецоперации на Украине, пишет Variety. Ранее американская компания отменила выход нескольких фильмов в российский прокат, в том числе супергеройского блокбастера «Морбиус».

Мы поддерживаем многие предприятия по всему миру, которые в настоящее время приостановили свою деятельность в России, и поддерживаем гуманитарные усилия, которые в настоящее время осуществляются на Украине, — заявил главный исполнительный директор Sony Pictures Entertainment Тони Винчикерра.

Ранее медиахолдинг WarnerMedia, в который входят HBO, CNN и Warner Bros., заявил о приостановке вещания и лицензирования, выпуска фильмов и игр в России. Такое распоряжение дал гендиректор холдинга Джейсон Килар.

На фоне ситуации на Украине компания Warner Bros. приостановила выход фильма «Бэтмен» в кинотеатрах России. Премьера новой истории про детектива в костюме летучей мыши должна была состояться 2 марта.

Платформа Netflix приостановила разработку российских проектов. В рамках совместного производства с компаниями из России на сервисе планировался выход четырёх российских сериалов.