Netflix заморозил производство российских проектов

Платформа Netflix приостановила разработку российских проектов, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на собственные источники. В рамках совместного производства с компаниями из России на сервисе планировался выход четырёх российских сериалов.

По данным портала, на платформе разрабатывались сериалы: «Анна К» со Светланой Ходченковой, «Ничего особенного» с Юрой Борисовым, триллер «Зато» режиссёра Дарьи Жук и ещё один проект с Александром Петровым.

Накануне на фоне ситуации на Украине Sony приняла решение о приостановке выхода своих фильмов в прокат в России, в том числе и кинокартины «Морбиус». Официальной причиной назван гуманитарный кризис из-за военных действий на Украине.

О таком же решении заявила и компания Walt Disney. Она приостанавливает поставку своих фильмов в российские кинотеатры. Причиной этого шага стало проведение РФ военной спецоперации на территории Украины. Кроме этого, Warner Bros. отменила выход фильма «Бэтмен» в кинотеатрах РФ . Премьера новой истории про Человека — Летучую Мышь должна была состояться 2 марта. В фильме снимались Роберт Паттинсон, Зои Кравиц, Пол Дано, Джеффри Райт, Джон Туртурро и другие.