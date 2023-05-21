Скончался знаменитый российский каскадер Умер каскадер «Улиц разбитых фонарей» Олег Василюк

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Каскадер, актер и постановщик трюков Олег Василюк, запомнившийся российскому зрителю работами в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Агент национальной безопасности», умер. Об этом ТАСС сообщил каскадер-постановщик Олег Корытин. Актеру было 78 лет.

С ним я был знаком с 1974 года — много картин вместе сделали. Очень, очень замечательный каскадер и неординарный постановщик трюков, очень жаль, что он ушел от нас. Он всегда подходил к трюковой работе очень вдумчиво, можно сказать, у него был свой подход. Я помню замечательную фразу, которую он однажды сказал: «Трюковая работа в кино — это не про то, кто выше заберется или дальше прыгнет», — сказал Корытин.

В качестве каскадера Василюк работал над картинами «Легенда о Тиле», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Макар-следопыт» и других. В том числе актер работал над двумя версиями ленты «Трудно быть богом» — советско-германо-франко-швейцарской 1989 года и версией Алексея Германа, снятой в 2013 году. В фильме «Седьмой спутник» Василюк сыграл белогвардейца, падающего с лестницы.

12 мая стало известно об уходе из жизни актера и поэта Олега Севастьянова. Севастьянов окончил Школу-студию МХАТ в 1973 году. Известность он обрел, благодаря фильмам «Бронзовая птица», «Жердяйчик» и «12 стульев». В 1990 Севастьянов стал лютеранским пастором и защитил степень магистра богословия в США.