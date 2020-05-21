Сеть российских баров решила отсудить у Disney бренд «Русалочка»

https://static.news.ru/photo/9d7975ec-9b68-11ea-b3db-fa163e074e61_660.jpg Фото: disney.com

Компания «Хурма Менеджмент Групп», владеющая сетью баров «Дорогая, я перезвоню», обратилась в суд по интеллектуальным правам с просьбой частично прекратить правовую охрану товарного знака «Русалочка». Сейчас он принадлежит корпорации Disney Enterprises.

По мнению истца, ответчик не использует бренд в одном из классов услуг, для которых зарегистрирован, сообщает РИА Новости. Речь идёт о сфере общепитов, а также о продаже и доставке еды.

Иск поступил в суд 19 мая и пока что не был взят на рассмотрение, так как представители «Хурма Менеджмент Групп» не приложили к нему документы с доказательствами и подтверждением статуса ответчика.

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