Сергей Чонишвили объяснил, почему Данилу Багрова мог бы озвучить Ди Каприо

https://static.news.ru/photo/69b5544a-c39b-11eb-b691-96000091f725_660.jpg Сергей Чонишвили Фото: chonishvili.ru/instagram.com

Главного героя картин «Брат» и «Брат 2» Алексея Балабанова Данилу Багрова мог бы озвучить звезда Голливуда Леонардо Ди Каприо, предположил в разговоре с NEWS.ru российский артист, диктор и актёр озвучивания Сергей Чонишвили (голос Вина Дизеля во франшизе «Форсаж» (4–9 части) и фильмах про Риддика и Роршаха в «Хранителях»). Багрова в обеих лентах сыграл Сергей Бодров — младший.

Леонардо Ди Каприо замечательный артист и у него, у одного из немногих людей, замечательный подвижный голос. Ко всему прочему ещё и человек, интересующийся не только той продукцией, с которой он сам работает. Вот и всё. Просто замечательная личность, — отметил Чонишвили.

1 июня Netflix добавил в свою библиотеку российские боевики «Брат» и «Брат 2». Режиссёр культовых фильмов Балабанов является обладателем премии «Ника», а также членом Европейской киноакадемии. Большинство его фильмов посвящено жизни 80-х и 90-х годов в России.

Однако стриминг-сервис оставил неполиткорректные фразы персонажей, да и с субтитрами на английском языке не всё так гладко, считает блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин. В разговоре с NEWS.ru он удивился, как перевели диалог главного героя «Брата 2» Данилы Багрова с афроамериканцами в сцене у костра.

По мнению Гоблина, «Брат» и «Брат 2» — как раз самые подходящие отечественные фильмы, которые стоит посмотреть американцам для знакомства с «нашей нынешней действительностью».

Ранее сообщалось, что российское отделение Netflix подшутило над переводом культовой сцены фильма «Брат 2» (2000) режиссёра Алексея Балабанова с Сергеем Бодровым — младшим в главной роли. Представители сервиса на официальной странице в Twitter заявили, что с субтитрами «всё ол райт».