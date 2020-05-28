Российские кинотеатры разрабатывают план возвращения к работе

https://static.news.ru/photo/327752d2-a0cc-11ea-a345-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владельцы кинотеатров в России прорабатывают план возвращения к работе после снятия ограничительных мер. Площадки не работают с марта из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Берёзин рассказал, что предприниматели рассматривают варианты снижения цены на билеты на первоначальном этапе и проведения сеансов с кинокритиками для привлечения зрителей, передаёт РИА Новости. Он отметил, что российским кинотеатрам нет смысла открываться раньше, чем американским или европейским.

Вариантов два: либо мы будем открываться очень медленно и долго, регион за регионом, убеждая зрителей, что в кино можно ходить и в маске целоваться через полтора кресла, либо мы открываемся очень быстро с набором отечественных и зарубежных блокбастеров, ради которых все пойдут в кино, — сказал Берёзин.

Генеральный директор Объединенной сети кинотеатров, в которую входят «Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино», Алексей Васясин, в свою очередь, считает, что кинозалам нужно открываться как можно скорее, потому что предпринимателям ещё потребуется время на промоакции.

Как писал NEWS.ru, примерно треть россиян (32%) заявили о готовности пойти в кинотеатры после того, как их снова откроют. Большинство из них — люди от 18 до 24 лет.