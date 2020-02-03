https://static.news.ru/photo/814a454a-469a-11ea-95bc-fa163e074e61_660.jpg Кадр из сериала «Корона» Фото: netflix.com

Питер Морган, режиссёр сериала «Корона», рассказывающего о жизни королевы Елизаветы II, заявил, что пятый сезон проекта станет последним.

Изначально планировалось отснять шесть сезонов, но Морган решил изменить планы, о чём он рассказал в интервью The Guardian.

Теперь, когда мы начали работу над пятым сезоном, мне стало ясно, что это идеальное время и место для того, чтобы завершить историю, — сказал кинематографист.

Режиссёр поблагодарил компании Sony и Netflix, которые одобрили его решение.

Как писал NEWS.ru, американский актёр Оуэн Уилсон присоединится к актёрскому составу сериала «Локи» вселенной Marvel. О том, кого именно он сыграет, пока что не сообщается.