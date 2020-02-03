Питер Морган, режиссёр сериала «Корона», рассказывающего о жизни королевы Елизаветы II, заявил, что пятый сезон проекта станет последним.
Изначально планировалось отснять шесть сезонов, но Морган решил изменить планы, о чём он
Теперь, когда мы начали работу над пятым сезоном, мне стало ясно, что это идеальное время и место для того, чтобы завершить историю, — сказал кинематографист.
Режиссёр поблагодарил компании Sony и Netflix, которые одобрили его решение.
Как писал NEWS.ru, американский актёр Оуэн Уилсон присоединится к актёрскому составу сериала «Локи» вселенной Marvel. О том, кого именно он сыграет, пока что не сообщается.
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