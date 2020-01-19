https://static.news.ru/photo/8d4e6c8a-3a7f-11ea-b15a-fa163e074e61_660.jpg Клим Шипенко Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Режиссёр Клим Шипенко рассказал, с чем связан коммерческий успех фильма «Холоп», который собрал в прокате 2,3 млрд рублей.

По его словам, кинокартина стала «вкусным блюдом», своевременно поданным к новогоднему столу.

У такого «сарафана» нет какой-то одной причины, это всё вместе. Нельзя сказать, что зритель пошёл, потому что смешно, например. Смешно, но не только, — отметил режиссёр.

Он пояснил, что в успешном фильме должно многое совпасть, добавив, что зрители посмотрели «Холопа» несколько раз и рассказали о нём знакомым, которые не ходят в кинотеатры.

Шипенко также подчеркнул, что на рекламу комедии было выделено меньше, чем у ряда конкурирующих фильмов, — примерно 120 млн рублей, передаёт РИА Новости.

Главные роли в фильме исполнили Иван Охлобыстин, Вадим Демчог, Александра Бортич, Александр Самойленко, Мария Миронова. По сюжету комедии главный герой, который считается представителем золотой молодёжи, оказывается в 1860 году после ДТП. Он становится одним из крепостных крестьян.

Как писал NEWS.ru ранее, и. о. министра культуры РФ Владимир Мединский считает, что отечественные фильмы в российском прокате показывают фантастические успехи.