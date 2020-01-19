Режиссёр Клим Шипенко рассказал, с чем связан коммерческий успех фильма «Холоп», который собрал в прокате 2,3 млрд рублей.
По его словам, кинокартина стала «вкусным блюдом», своевременно поданным к новогоднему столу.
У такого «сарафана» нет какой-то одной причины, это всё вместе. Нельзя сказать, что зритель пошёл, потому что смешно, например. Смешно, но не только, — отметил режиссёр.
Он пояснил, что в успешном фильме должно многое совпасть, добавив, что зрители посмотрели «Холопа» несколько раз и рассказали о нём знакомым, которые не ходят в кинотеатры.
Шипенко также подчеркнул, что на рекламу комедии было выделено меньше, чем у ряда конкурирующих фильмов, — примерно 120 млн рублей,
Главные роли в фильме исполнили Иван Охлобыстин, Вадим Демчог, Александра Бортич, Александр Самойленко, Мария Миронова. По сюжету комедии главный герой, который считается представителем золотой молодёжи, оказывается в 1860 году после ДТП. Он становится одним из крепостных крестьян.
Как писал NEWS.ru ранее, и. о. министра культуры РФ Владимир Мединский считает, что отечественные фильмы в российском прокате показывают фантастические успехи.
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