«Ревела в голос»: как звезды пережили изнасилование Айгуль в «Слове пацана» Анна Пересильд рассказала, что мама рыдала после просмотра «Слова пацана»

Фото: Пресс-служба Wink

Анна Пересильд в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Российская актриса Анна Пересильд призналась, что ее мама Юлия Пересильд разрыдалась при просмотре криминальной драмы Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Что впечатлило опытную артистку, кто из звезд тоже переживал за героев сериала?

Почему Пересильд расплакалась из-за «Слова пацана»

Анна Пересильд сыграла в сериале роль школьницы Айгуль. В пятой серии «Слова пацана» подростка похитили участники группировки «Дом быта», после чего один из них изнасиловал девочку. По словам Пересильд-младшей, она впервые увидела, как мама «плачет в голос».

«Пятую серию я смотрела с мамой. И в первый раз видела, как она плакала просто в голос. И не только над сценой, где изнасиловали Айгуль, но и над другими ревела. Я, честно говоря, даже испугалась, тоже сильно плакала. Очень страшная серия, тяжелая», — делилась Анна во время онлайн-эфира с подписчиками в социальных сетях.

Что случилось с Айгуль в 5-й серии

После того как девочка начала встречаться с Маратом (Рузиль Минекаев), она идет работать в видеосалон Вовы Адидаса (Иван Янковский): считает деньги и рисует расписание показов фильмов. В один из вечеров в клуб врывается толпа парней из банды «Дом быта», которая устраивает погром и пытается украсть видеомагнитофон. Айгуль бросается за техникой, и в итоге хулиганы увозят ее с собой.

Позднее в фильме показан кадр, где молодые люди и девушка сидят в кафе. Айгуль держит в руках магнитофон и отказывается есть со своими похитителями, хотя те обещают ее не трогать. Пока их главарь Желтый ездил на разборки с Вовой Адидасом, его подчиненный Прилипала изнасиловал девушку.

Что сказала Бородина об изнасиловании Айгуль

Телеведущая Ксения Бородина внимательно следит за выходом серий «Слова пацана». В своих постах она пишет о деталях, на которые обратила внимание и хочет обсудить их с аудиторией. После просмотра пятого эпизода звезда признала, что ей «жалко безумно» героиню Анны Пересильд.

Телеведущая не пропустила и «душераздирающий момент» в шестом эпизоде. По ее словам, реакция родителей Айгуль на случившуюся с ней трагедию правдива: и замалчивание, и фраза, что дочь еще замуж выдавать.

«Самый раздирающий момент — как мать выливает суп в унитаз, к которому девочка прикоснулась. Не в кастрюлю обратно, а в унитаз. Потому что суп теперь „порченый“. Это психология целого пласта людей. „Что люди скажут?“», — написала Бородина.

Звезду возмутило, что родители пытались не только поскорее «замять ситуацию», но и переложить вину за случившееся на девочку, «мол, ты сама с ними гуляла, сама и виновата».

Фото: Пресс-служба Wink Анна Пересильд в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»

«Смотреть на это больно. И как женщине, которая сама была девочкой, и как маме двоих детей», — откровенничала Бородина с подписчиками.

Что еще сказали о сцене изнасилования Айгуль в РФ

Кинокритик Зинаида Пронченко назвала эпизод со школьницей топорным приемом. По ее словам, фильм полон противоречий: герои обозначают правила, но впоследствии нарушают их.

«Опять же, Вова Адидас убивает безоружного человека только потому, что на кону честь невинной скрипачки Айгуль (Анна Пересильд), а так бы ни-ни. Положа руку на сердце, эти сюжетные приемы — слишком топорны для сериала, претендующего на правду жизни и соль земли», — возмутилась киновед.

Противоположной точки зрения придерживается режиссер Алексей Учитель, отец Анны Пересильд. По словам постановщика, сериал стал популярен в России и на Украине, потому что снят талантливо и достоверно.

«Первое — он сделан талантливо, профессионально в высоком смысле слова, веришь очень сильно тому, что происходит на экране, прекрасный подбор и молодых, и известных актеров. Плюс сюжет и ситуация, которая всегда была зрителю интересна», — пояснил Учитель.

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