Райан Рейнольдс намекнул на сиквел «Главного героя»

Исполнитель главной роли в фильме «Главный герой» — американский актёр Райан Рейнольдс — опубликовал в своём Twitter пост, где намекнул на планы студии Disney выпустить сиквел данного комедийного боевика.

И после трёх лет рассуждений о том, что «Главный герой» станет оригинальным проектом, в Disney официально подтвердили, что хотят продолжение, — заявил артист.

Aaaannnnd after 3 years messaging #FreeGuy as an original IP movie, Disney confirmed today they officially want a sequel. Woo hoo!! #irony pic.twitter.com/85mMxW4owx — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) August 14, 2021

Позже публикацию звезды ретвитнул режиссёр картины Шон Леви и добавил фразу: «Ага». Тем самым шоумен подтвердил, что второй ленте быть. Но детали будущего проекта пока не разглашаются, как и то, почему на студии вдруг решили выпустить сиквел. Не исключено, что это связано с отличными кассовыми сборами и положительными оценками публики.

За первые несколько дней с момента релиза в США (премьера состоялась 13 августа) «Главный герой» заработал $28,4 млн, что на 40% больше, чем прогнозировали аналитики в сфере кинематографа.

Сюжет картины повествует о работнике банка, который изо дня в день выполняет скучную, рутинную работу. В определённый момент герой Райана Рейнольдса понимает, что он — второстепенный персонаж в компьютерной игре Free City. Он знакомится с девушкой по имени Molotovgirl (Джоди Комер), которая объясняет ему правила игры и помогает стать главным героем. Персонажем подруги героя управляет девушка Милли, которая создала эту игру вместе с другом Кийзом. Они стали жертвой обмана главного злодея, самовлюблённого магната Антвана (Тайка Вайтити), который управляет Free City.

Ранее лидирующую позицию в российском кинопрокате занимал фильм Джеймса Ганна «Отряд самоубийц: Миссия навылет». Сейчас же он находится на втором месте рейтинга, уступая блокбастеру с Рейнольдсом в главной роли.