Пять дебютов и призёр Канн: объявлена программа 32-го «Кинотавра»

32-й по счёту «Кинотавр» вновь пройдёт осенью в формате делового форума. Смотр состоится в Сочи с 18 по 25 сентября. Всего для участия в конкурсе были поданы 104 заявки, отборочный этап прошли 15 кинокартин, среди которых оказалось пять дебютантов. Фильмом открытия станет документальная картина «Нас других не будет» Петра Шепотинника, а закроет фестиваль призёр Канн «Разжимая кулаки» Киры Коваленко.
17 августа на пресс-конференции ТАСС были представлены конкурсные фильмы и состав жюри. NEWS.ru приводит полный список членов жюри и кинолент, попавших в программу фестиваля.
Полный метр
Ранее сообщалось, что возглавит жюри основного конкурса фестиваля народная артистка РФ Чулпан Хаматова. Она является ведущей актрисой Московского театра «Современник».
Артистка, которая ранее частенько бывала в номинантах на различные премии («Ника», «Золотой орёл», «Жорж», «MTV-Россия» и другие), выросла из лауреата «Кинотавра» в главу жюри. Ещё в 2000-м Хаматова получила приз жюри зрителей кинофестиваля за лучшую женскую роль в фильме «Лунный папа». Позже она была удостоена награды «Кинотавра» в конкурсе «Зрительский взгляд» за роль в картине «Львиная доля».
Компанию Хаматовой составят режиссёр Пётр Буслов («Бумер», «Высоцкий. Спасибо, что живой»), продюсер Пётр Ануров (основатель компании «Кинослово», продюсер «Духless» и «Духless 2»), сценарист Олег Маловичко («Реальный папа», «Ёлки», сериал «Метод»), киновед Лилия Немченко, оператор Юрий Никогосов (сериалы «Псих» и «Чики», «Холоп»), а также актёр театра и кино Пётр Фёдоров (сериалы «Клуб» и «Перевал Дятлова», «Обитаемый остров»).
Смотр откроет документальный фильм «Нас других не будет», основанный на интервью с Сергеем Бодровым-младшими Алексеем Балабановым. О героях фильма также расскажут продюсер Сергей Сельянов, художница Надежда Васильева, композитор Вячеслав Бутусов и оператор Сергей Астахов.
Напомним, что фильм «Разжимая кулаки», который закроет «Кинотавр», получил Гран-при Каннского фестиваля в конкурсной программе «Особый взгляд». Столь высокой награды престижного кинофорума российская картина была удостоена впервые в истории. Фильм в Каннах вместе с Коваленко представлял продюсер Александр Роднянский, который, к слову, является директором и президентом «Кинотавра».
Как уже упоминалось ранее, отборочный этап прошли 15 кинокартин, среди которых оказалось пять дебютантов:
«Дунай» — дебют режиссёра Любови Мульменко;
«Ничья» — дебют режиссёра Лены Ланских о 14-летней девочке из городка на Урале;
«Молоко птицы» — драма, с которой дебютирует Евгений Марьян, с Виталием Назаренко и Еленой Лядовой в главных ролях;
«Общага» — дебют Романа Васьянова: Свердловск, 1984 год, самоубийство в общаге;
«День мёртвых» — кинодебют театрального режиссёра Виктора Рыжакова (профессор Школы-студии МХАТ, худрук «Современника» и бывший директор Театрально-культурного центра имени Всеволода Мейерхольда);
«Герда» — вторая полнометражка Натальи Кудряшовой, которая уже отметилась похвалой известного французского режиссёра Гаспара Ноэ и наградой на фестивале в Локарно;
«На близком расстоянии» — фильм Григория Добрыгина, представившего в этом году россиянам киноленту «Sheena667» и участвовавшего в создании фильма «Новые русские»;
«Подельники» — фильм режиссёра Евгения Григорьева с относительно молодым, но уже звёздным составом: Юра Борисов, Лиза Янковская, Павел Деревянко и Константин Балакирев;
«Нуучча» — драма якутского режиссёра Владимира Мункуева;
«Оторви и выбрось» — кинолента Кирилла Соколова, постановщика чёрной комедии «Папа, сдохни»;
«Портрет незнакомца» — единственная мелодрама 32-го «Кинотавра», снятая Сергеем Осипьяном по произведениям Бориса Вахтина: главные роли сыграли актёры театра «Мастерская Петра Фоменко»;
«Капитан Волконогов бежал» — режиссёры Наташа Меркулова, Алексей Чупов с актёрами Борисовым, Тимофеем Трибунцевым и Никитой Кукушкиным;
«Медея» — фильм-адаптация в виде современной трактовки древнегреческого мифа. Киноленту, получившую приз Молодого жюри на кинофестивале в Локарно, снял режиссёр Александр Зельдович;
«Море волнуется раз» — Николай Хомерики рассказал историю о том, как Коля и Саша, насмотревшиеся ночных кошмаров, пытаются разобраться в собственных чувствах;
«Владивосток» — режиссёр Антон Борматов вернулся в Приморье и, вдохновлённый французской новой волной, снял киноленту о попытке главного героя уйти от ответственности после случайно совершенного преступления.
Короткий метр
Жюри короткого метра возглавляет Ингеборга Дапкунайте — советская, российская, британская и литовская актриса театра и кино. Заслуженная артистка Литовской ССР пятый раз окажется в числе жюри престижного фестиваля. В частности, она ранее судила программу «Синефондасьон» Канн, 55-й Берлинский кинофестиваль, международный кинофестиваль в Мар-дель-Плата в 2005 году и 67-й Венецианский кинофестиваль. Сама Дапкунайте была удостоена «Ники» за лучшую женскую роль в фильме «Подмосковные вечера».
В список жюри короткого метра также вошли уже несколько раз упоминаемый актёр Борисов, продюсер Наталья Дрозд («Я не вернусь», «Аритмия»), сценарист Андрей Золотарёв («Лёд», сериал «Мастер») и Егор Москвитин — единственный российский кинокритик, который ежегодно посещает все кинофестивали «большой пятёрки»: «Сандэнс», Берлин, Канны, Венецию и Торонто.
В короткометражный конкурс «Кинотавра» вошли 26 проектов:
«V» — режиссёры Арина Овчинникова, Николай Коваленко, Алина Сорокина;
«Ангел» — режиссёрский дебют актёра Александра Петрова;
«Вафля» — Алексей Шабаров;
«Все смотрят на тебя» — Кузя Васильева;
«Герой» — Соня Райзман;
«Как в Венеции» — Василий Зоркий;
«Марш» — Владилен Верный;
«Мятежный» — Евгений Цыганов;
«Накипь» — Сергей Малкин;
«По грибы» — Роман Артемьев;
«По разные стороны» — Дарья Лебедева;
«Почти всегда» — Настя Коркия;
«Рубер» — Олег Алмазов;
«Сказка» — Максим Кульков;
«Скрытый космос» — Денис Виленкин, Антон Фомочкин;
«Собирайся, поедем на праздник» — Ламара Согомонян;
«Стёпка» — Виталий Уйманов;
«Транзит Венеры» — Александр Москаленко;
«Увлечение» — Денис Куклин;
«Уличное освещение» — Владислав Иконников;
«У тебя в голове» — Георгий Сурков;
«Хейт» — Светлана Самошина;
«Холодно» — Данил Иванов;
«Хорошая девочка Лида» — Антон Елисеев;
«Части» — Ольга Темникова-Журавлева;
«Элементы» — Александр Винокуров.
Ранее NEWS.ru рассказал об успехах российского кино в Каннах, а также попытался разобраться, почему кинофестиваль так тепло встретил фильмы из РФ.