Пять дебютов и призёр Канн: объявлена программа 32-го «Кинотавра»

32-й по счёту «Кинотавр» вновь пройдёт осенью в формате делового форума. Смотр состоится в Сочи с 18 по 25 сентября. Всего для участия в конкурсе были поданы 104 заявки, отборочный этап прошли 15 кинокартин, среди которых оказалось пять дебютантов. Фильмом открытия станет документальная картина «Нас других не будет» Петра Шепотинника, а закроет фестиваль призёр Канн «Разжимая кулаки» Киры Коваленко.

17 августа на пресс-конференции ТАСС были представлены конкурсные фильмы и состав жюри. NEWS.ru приводит полный список членов жюри и кинолент, попавших в программу фестиваля.

Полный метр

Ранее сообщалось, что возглавит жюри основного конкурса фестиваля народная артистка РФ Чулпан Хаматова. Она является ведущей актрисой Московского театра «Современник».

Артистка, которая ранее частенько бывала в номинантах на различные премии («Ника», «Золотой орёл», «Жорж», «MTV-Россия» и другие), выросла из лауреата «Кинотавра» в главу жюри. Ещё в 2000-м Хаматова получила приз жюри зрителей кинофестиваля за лучшую женскую роль в фильме «Лунный папа». Позже она была удостоена награды «Кинотавра» в конкурсе «Зрительский взгляд» за роль в картине «Львиная доля».

Компанию Хаматовой составят режиссёр Пётр Буслов («Бумер», «Высоцкий. Спасибо, что живой»), продюсер Пётр Ануров (основатель компании «Кинослово», продюсер «Духless» и «Духless 2»), сценарист Олег Маловичко («Реальный папа», «Ёлки», сериал «Метод»), киновед Лилия Немченко, оператор Юрий Никогосов (сериалы «Псих» и «Чики», «Холоп»), а также актёр театра и кино Пётр Фёдоров (сериалы «Клуб» и «Перевал Дятлова», «Обитаемый остров»).

Смотр откроет документальный фильм «Нас других не будет», основанный на интервью с Сергеем Бодровым-младшими Алексеем Балабановым. О героях фильма также расскажут продюсер Сергей Сельянов, художница Надежда Васильева, композитор Вячеслав Бутусов и оператор Сергей Астахов.

Напомним, что фильм «Разжимая кулаки», который закроет «Кинотавр», получил Гран-при Каннского фестиваля в конкурсной программе «Особый взгляд». Столь высокой награды престижного кинофорума российская картина была удостоена впервые в истории. Фильм в Каннах вместе с Коваленко представлял продюсер Александр Роднянский, который, к слову, является директором и президентом «Кинотавра».

Кадр из фильма «Герда» kinotavr.ru

Как уже упоминалось ранее, отборочный этап прошли 15 кинокартин, среди которых оказалось пять дебютантов:

«Дунай» — дебют режиссёра Любови Мульменко;

«Ничья» — дебют режиссёра Лены Ланских о 14-летней девочке из городка на Урале;

«Молоко птицы» — драма, с которой дебютирует Евгений Марьян, с Виталием Назаренко и Еленой Лядовой в главных ролях;

«Общага» — дебют Романа Васьянова: Свердловск, 1984 год, самоубийство в общаге;

«День мёртвых» — кинодебют театрального режиссёра Виктора Рыжакова (профессор Школы-студии МХАТ, худрук «Современника» и бывший директор Театрально-культурного центра имени Всеволода Мейерхольда);

«Герда» — вторая полнометражка Натальи Кудряшовой, которая уже отметилась похвалой известного французского режиссёра Гаспара Ноэ и наградой на фестивале в Локарно;

«На близком расстоянии» — фильм Григория Добрыгина, представившего в этом году россиянам киноленту «Sheena667» и участвовавшего в создании фильма «Новые русские»;

«Подельники» — фильм режиссёра Евгения Григорьева с относительно молодым, но уже звёздным составом: Юра Борисов, Лиза Янковская, Павел Деревянко и Константин Балакирев;

«Нуучча» — драма якутского режиссёра Владимира Мункуева;

«Оторви и выбрось» — кинолента Кирилла Соколова, постановщика чёрной комедии «Папа, сдохни»;

«Портрет незнакомца» — единственная мелодрама 32-го «Кинотавра», снятая Сергеем Осипьяном по произведениям Бориса Вахтина: главные роли сыграли актёры театра «Мастерская Петра Фоменко»;

«Капитан Волконогов бежал» — режиссёры Наташа Меркулова, Алексей Чупов с актёрами Борисовым, Тимофеем Трибунцевым и Никитой Кукушкиным;

«Медея» — фильм-адаптация в виде современной трактовки древнегреческого мифа. Киноленту, получившую приз Молодого жюри на кинофестивале в Локарно, снял режиссёр Александр Зельдович;

«Море волнуется раз» — Николай Хомерики рассказал историю о том, как Коля и Саша, насмотревшиеся ночных кошмаров, пытаются разобраться в собственных чувствах;

«Владивосток» — режиссёр Антон Борматов вернулся в Приморье и, вдохновлённый французской новой волной, снял киноленту о попытке главного героя уйти от ответственности после случайно совершенного преступления.

Кадр из фильма «Владивосток» kinotavr.ru

Короткий метр

Жюри короткого метра возглавляет Ингеборга Дапкунайте — советская, российская, британская и литовская актриса театра и кино. Заслуженная артистка Литовской ССР пятый раз окажется в числе жюри престижного фестиваля. В частности, она ранее судила программу «Синефондасьон» Канн, 55-й Берлинский кинофестиваль, международный кинофестиваль в Мар-дель-Плата в 2005 году и 67-й Венецианский кинофестиваль. Сама Дапкунайте была удостоена «Ники» за лучшую женскую роль в фильме «Подмосковные вечера».

В список жюри короткого метра также вошли уже несколько раз упоминаемый актёр Борисов, продюсер Наталья Дрозд («Я не вернусь», «Аритмия»), сценарист Андрей Золотарёв («Лёд», сериал «Мастер») и Егор Москвитин — единственный российский кинокритик, который ежегодно посещает все кинофестивали «большой пятёрки»: «Сандэнс», Берлин, Канны, Венецию и Торонто.

В короткометражный конкурс «Кинотавра» вошли 26 проектов:

«V» — режиссёры Арина Овчинникова, Николай Коваленко, Алина Сорокина;

«Ангел» — режиссёрский дебют актёра Александра Петрова;

«Вафля» — Алексей Шабаров;

«Все смотрят на тебя» — Кузя Васильева;

«Герой» — Соня Райзман;

«Как в Венеции» — Василий Зоркий;

«Марш» — Владилен Верный;

«Мятежный» — Евгений Цыганов;

«Накипь» — Сергей Малкин;

«По грибы» — Роман Артемьев;

«По разные стороны» — Дарья Лебедева;

«Почти всегда» — Настя Коркия;

«Рубер» — Олег Алмазов;

«Сказка» — Максим Кульков;

«Скрытый космос» — Денис Виленкин, Антон Фомочкин;

«Собирайся, поедем на праздник» — Ламара Согомонян;

«Стёпка» — Виталий Уйманов;

«Транзит Венеры» — Александр Москаленко;

«Увлечение» — Денис Куклин;

«Уличное освещение» — Владислав Иконников;

«У тебя в голове» — Георгий Сурков;

«Хейт» — Светлана Самошина;

«Холодно» — Данил Иванов;

«Хорошая девочка Лида» — Антон Елисеев;

«Части» — Ольга Темникова-Журавлева;

«Элементы» — Александр Винокуров.

Ранее NEWS.ru рассказал об успехах российского кино в Каннах, а также попытался разобраться, почему кинофестиваль так тепло встретил фильмы из РФ.