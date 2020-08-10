Продюсеры Disney нашли режиссёра для нового «Трона»

https://static.news.ru/photo/8ecba460-dba6-11ea-9caf-fa163e074e61_660.jpg Гарт Дэвис Фото: Faye Sadou/AdMedia/Global Look Press

Компания Disney определилась с режиссёром для нового перезапуска фильма «Трон». Им станет Гарт Дэвис, известный как автор картин «Лев» и «Мария Магдалина».

Лента станет первым крупнобюджетным проектом для Дэвиса, сообщает Deadline.

Финальную версию сценария написала Джесси Вигутоу, которая также работает над перезапуском «Ворона». Продюсерами выступают Эмма Ладбрук, Джастин Спрингер, занимавшийся предыдущей картиной из вселенной «Трон», а также Джаред Лето, который исполнит главную роль в будущей картине. Съёмки пока не начались, и дата выхода не назначена.

Оригинальная картина вышла в 1982 году. Сюжет рассказывает о программисте, который попадает в виртуальную реальность и сталкивается с программами и вирусами. Фильм был одним их первых, где широко использовалась компьютерная графика. Прошлый перезапуск картины состоялся в 2010 году.

Музыку к картине напишет французский дуэт Daft Punk, создавший саундтрек ко второй части, писал NEWS.ru.