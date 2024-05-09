Последний фильм с Красиловым, Шпица в военной драме: что смотреть на неделе

Фото: KION

Постер фильма «Редкая птица»

9 мая в кинотеатрах выходит военная драма «Семь черных бумаг» и комедия «Как я встретил ее маму». На платформах можно будет посмотреть драму о летчицах «Редкая птица», мини-сериал о казаках «Заговоренный» и новый фильм Гая Ричи «Министерство неджентельменских дел». Каждый четверг NEWS.ru рассказывает о главных премьерах недели.

«Семь черных бумаг»

Премьера: 9 мая

Где смотреть: в кинотеатрах

В ролях: Максим Караев, Заурбек Абоев, Дзамболат Дзуцев, Зита Лацоева, Казбек Губиев, Андрей Кокоев.

Зачем смотреть: военная драма режиссера Анатолия Колиева («Два холма» и «Инспектор Гаврилов»), снятая по одноименному рассказу осетинского писателя Михаила Булкаты.

События происходят в 1942 году в Северной Осетии. Пока взрослые мужчины защищают родину на поле боя, их дети решают оградить матерей от страшных известий.

Два брата, Бачыр (Максим Караев) и Дзамбул (Заурбек Абоев), подговаривают мальчишку-почтальона Иласа (Дзамболат Дзуцев) прятать похоронки до конца войны, чтобы не лишать людей надежды. Они ждут отца и верят, что его имени не будет в «черных письмах». Мальчики всеми силами пытаются обмануть горе, лишь откладывая встречу с неизбежным.

Сценарий фильма частично основан на одноименной повести осетинского писателя Михаила Булката и на личной истории дедушки режиссера Анатолия Колиева. По словам создателя картины, его родственник был одним из немногих, кто вернулся с фронта. Ленту снимали в восьми селах Северной Осетии.

«Заговоренный»

Премьера: 10 мая

Где смотреть: НТВ

В ролях: Александр Дьяченко, Михаил Хмуров, Тимур Бадалбейли, Михаил Владимиров, Александр Майоров, Артем Нечепуренко, Людмила Свитова.

Зачем смотреть: драма о подвигах казаков во время Второй мировой войны.

История происходит в 1942 году, когда немецкие захватчики приходят к Дону. Семен Неупокоев (Александр Дьяченко), герой Первой мировой войны, собирает казачью сотню, чтобы дать отпор врагу. За проявленное мужество в сражениях с немцами в 1914–1918 годах Неупокоев получил прозвище Заговоренный.

Его опыт и знания помогают сотне побеждать немецкие части и в начале Великой Отечественной войны. Хотя у врага есть танки и огнестрельное оружие, а у казаков — только шашки и кони. Чтобы сломить сопротивление Неупокоева и его верных бойцов, враг отправляет сражаться опытного командира Риттера, у которого, как оказывается, свои счеты с казаком еще с Первой мировой войны.

«Хочется, чтобы в „Заговоренном“ зритель увидел, что за каждым совершенным подвигом стоит простой человек. В этой истории родилось много ярких самобытных персонажей. Например, юная троица ― Сашка (Артем Нечепуренко), Богданка (Илья Лейбин) и Машутка (Светлана Богданова). Они действительно получились очень трогательными и живыми. Также на протяжении всей истории в напряжении будет держать основной конфликт главного героя Неупокоева в исполнении Александра Дьяченко и Широкова в исполнении Тимура Базинского», — сказал режиссер проекта Сергей Малюгов.

«Редкая птица»

Премьера: 9 мая

Где смотреть: Kion

В ролях: Екатерина Шпица, Сергей Пускепалис, Екатерина Чаннова, Александра Соловьева, Евгения Лезгинцева, Анастасия Цибизова, Александр Горбатов, Михаил Тройник, Кирилл Гребенщиков, Дмитрий Муляр.

Зачем смотреть: военная мелодрама о выпускницах летного училища, которые в 1943 году попадают прямиком на фронт.

Сюжет фильма рассказывает о середине Великой Отечественной войны, когда летчица Анна Петрова (Екатерина Шпица) вместе с майором Зотовым (Александр Горбатов) перегоняет опытные образцы принципиально нового боевого самолета «Кречет» на фронт. Кроме желания одержать победу над врагом, Анной движет личный мотив — она жаждет отомстить немецкому летчику, из-за которого погиб ее возлюбленный.

Режиссером сериала стала Ольга Музалева. Сценарий написал узбекский кинематографист Юсуп Разыков в соавторстве с Сергеем Ивановым и Виталием Андреевым. «Редкая птица» стала одной из последних работ актера Сергея Пускепалиса, который погиб в ДТП в сентябре 2022 года.

«Министерство неджентельменских дел»

Премьера: 10 мая

Где смотреть: «Кинопоиск»

В ролях: Генри Кавилл, Эйса Гонсалес, Алан Ричсон, Алекс Петтифер, Хиро Файнс Тиффин, Тиль Швайгер, Бабс Олусанмокун, Генри Голдинг, Кэри Элвес, Фредди Фокс, Энрике Сага.

Зачем смотреть: новый фильм Гая Ричи, созданный при участии российской «Плюс Студии».

Сценарий «Министерства неджентльменских дел» основан на книге Дэмиена Льюиса «Министерство неджентльменской войны: как тайные войны Черчилля подожгли Европу и породили современные теневые операции».

Действие начинается в 1939 году, во время первого этапа Второй мировой войны. Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль создает оперативную группу для диверсий в тылу врага.

Критики и СМИ сравнивали картину с «Бесславными ублюдками» Квентина Тарантино, где тоже специальный отряд только из американских евреев боролся с нацистами. Оценка критиков на Rotten Tomatoes составляет 73% положительных отзывов.

«Как я встретил ее маму»

Премьера: 9 мая

Где смотреть: в кинотеатрах

В ролях: Мамука Патарава, Грант Тохатян, Наталья Щукина, Елизавета Кононова, Дмитрий Красилов.

Зачем смотреть: комедия с национальным колоритом и похищением невесты от режиссера Егора Сальникова.

В центре сюжета — двадцатипятилетний молодой человек Давид (Мамука Патарава). Он кавказец, но, живя в Сочи, давно обрусел. К тому же Давид профессионально занимается современным танцем. Однако он скрывает увлечение от своих кавказских родственников.

Парень влюблен в Алену (Елизавета Кононова) и мечтает жениться на ней. Но мать девушки (Наталья Щукина) против планов пары. О проблеме случайно узнает родственник Давида. Чтобы помочь решить задачу, он похищает невесту. Вот только случайно не Алену, а другую девушку. Чтобы не опозориться перед соседями, весь аул вынужден начать подготовку к свадьбе.

Для молодого актера Мамуки Патаравы это первая крупная работа в большом кино. Также в картине снялся Дмитрий Красилов, скончавшийся в декабре 2023 года от болезни сердца.

Читайте также:

Мама Пухляша пришла на премьеру последнего фильма сына

Почему запретили сериал с Михалковой? При чем здесь «Слово пацана»

Пускепалис и Брик получили ТЭФИ посмертно: связаны ли с СВО, как погибли

«Ничто не предвещало»: звезда «Ранеток» рассказал о гибели Пускепалиса