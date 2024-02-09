Первый сериал о курьерах: когда выйдет, кого сыграет Константин Крюков

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Константин Крюков

В России сняли первый комедийный сериал о курьерской службе «Курьеры». Кто в нем сыграл, какой сюжет, когда и где смотреть ленту?

О чем сериал «Курьеры»

Идея киноленты появилась в 2021 году на фоне пандемии коронавируса, поэтому в основу сценария легли реальные истории из жизни курьеров, собранные такими сервисами, как Ozon Rocket, логистический сервис Ozon и Ozon Express.

«Выбор сюжета для сериала диктуют реалии последних двух лет: из-за пандемии коронавируса весь мир живет в условиях ограничений, от локдауна к локдауну. В таких условиях десятки миллионов людей осознали важность курьера в их повседневной жизни», — говорилось в анонсе.

В центре сюжета история 20-летнего москвича Гоши. Молодой человек воспитывается в обеспеченной семье и получает медицинское образование, хотя на самом деле хочет стать режиссером. Гоша ищет поддержки в лице мамы, однако та согласна встать на сторону сына, если он три месяца проживет самостоятельно, без финансовой поддержки.

Чтобы обеспечить себя, студент устраивается работать курьером службы доставки. Работа кардинально меняет жизнь Гоши: он находит новых друзей и встречает свою любовь. Кроме того, молодой человек узнает, что его отец, которого он считал погибшим, жив и знаменит, но даже не догадывается, что имеет взрослого 20-летнего сына.

«Комедия о взрослении „Курьеры“ — это калейдоскоп ярких историй, каждая из которых по-своему раскрывает трудности профессии доставщика. И хотя в сериале много юмора, его создатели не смеются над своими героями, а предлагают всем нам через добрую улыбку посмотреть на себя со стороны», — говорится в описании ленты.

Кто сыграл в сериале «Курьеры»

Производством комедийного сериала занималась кинокомпания «Пиманов и партнеры» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Режиссером «Курьеров» выступил Илья Максимов, сценаристом — Сергей Калужанов.

«Работа и приключения курьеров — это энциклопедия современной российской жизни. Удивительны и интересны их биографии, курьеры становятся свидетелями многочисленных и драматических, и курьезных ситуаций в нашей жизни. Этот сериал имеет все шансы стать большой интересной франшизой на много сезонов», — считает генеральный директор KION Игорь Мишин.

Роль студента четвертого курса медицинского университета сыграл Влад Тирон. Он признался, что «Курьеры» — это отчасти его личная история, поскольку у него была похожая ситуация и он сам работал в доставке.

«С актерской точки зрения мне нравятся истории взросления: в них есть развитие героя, есть метаморфозы, которые происходят с героем, когда он проживает поворотные точки и моменты, которые на него влияют», — рассказал Тирон.

Мать взбунтовавшегося юноши сыграла Ольга Погодина. В своей героине она увидела пример, каким родителем можно быть для взрослого сына, а именно, молодым, полным энергии и способным жить свою интересную жизнь.

«Что касается профессии курьеров, это опасная и тяжелая физически работа. С художественной точки зрения меня завораживает эта работа, объединяющая судьбы огромного количества людей воедино. Курьеры становятся свидетелями многих жизненных историй, которые в другой ситуации им бы не открылись», — поделилась впечатлениями о работе Погодина..

В сериале сыграли такие актеры, как Константин Крюков, известный зрителям по фильму «9 рота» и сериалу «Открытый брак», Милана Бру, сыгравшая Веру в фильме «Мама всегда права», звезда «Солдат» Амаду Мамадаков, представший недавно в образе священника в сериале «Сергий против нечести» Роман Маякин и другие.

Когда и где смотреть сериал «Курьеры»

Комедийный сериал выйдет на платформе KION. Точная дата премьеры пока неизвестна.

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