Команда Бортко ополчилась против «Мастера и Маргариты»? Что не понравилось

Фото: «Атмосфера кино»

Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»

После премьеры фэнтезийную драму режиссера Михаила Локшина по мотивам романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» начали сравнивать с одноименным сериалом Владимира Бортко с Анной Ковальчук, Олегом Басилашвили и Александром Галибиным. Как режиссер и его команда отзываются о новой ленте, что им не понравилось?

Что сказал Бортко о новом фильме «Мастер и Маргарита»

Режиссер предположил, что новый фильм «Мастер и Маргарита» могли снять исключительно с целью заработка на очередной экранизации романа Булгакова. В разговоре с NEWS.ru Бортко признался, что не намерен смотреть широко обсуждаемую новинку проката.

«Я смотреть не собираюсь. Как отношусь к новым переосмыслениям произведения? Ну а что, запретить, что ли? Люди хотят снимать и снимают. Наверное, кушать хотят», — сказал Бортко.

Как Басилашвили отнесся к новому «Мастеру и Маргарите»

Народный артист СССР Олег Басилашвили негативно высказался о новой экранизации романа, хотя и не смотрел ее. 89-летний артист считает, что его коллеги по актерскому цеху снялись в ленте, у которой мало общего с оригинальным произведением.

«Я не смотрел новую версию „Мастера и Маргариты“. Я предварительно прочел множество рецензий о том, как смонтирован этот фильм, как снят. Мне кажется, что это самостоятельное художественное произведение и оно уж точно не имеет никакого отношения к Михаилу Афанасьевичу Булгакову», — заявил Басилашвили в беседе с «Абзацем».

Актер отказался сравнивать игру Аугуста Диля со своей. Оба актера исполнили роль Воланда.

Почему Галибин раскритиковал «Мастера и Маргариту»

Исполнивший роль Мастера в экранизации Бортко народный артист России Александр Галибин посмотрел нашумевшую ленту и назвал фильм «талантливым искажением». По его мнению, картина Локшина похожа на роман Булгакова только персонажами, а остальное — полет фантазии режиссера.

«У меня не было таких сильных эмоций, о которых многие пишут в отзывах, потому что эта кинолента — не экранизация. Этот фильм связан с романом Булгакова только персонажами из „Мастера и Маргариты“, остальное — видение режиссера. <...> Это версия режиссера, в которой, если честно, я не разобрался, я не понимаю, почему режиссер интерпретировал все именно так, почему он дописал диалоги, придумал сцены, которых нет в романе, почему поменял линии, которые менять невозможно, так как это искажает суть произведения. Я этого не понимаю!» — заявил Галибин в интервью НСН.

Он добавил, что в скандальной драме есть вещи, которых «просто не может быть никогда в экранизации Булгакова». В качестве примера актер привел встречу Мастера с Воландом. Свое видение он объяснил тем, что эти персонажи — два антагониста.

Галибин также подчеркнул, что в романе «изначально другие цели и задачи». По его словам, люди, которые не были знакомы с булгаковским первоисточником, не поняли, что происходит на экране. Причиной этого, по мнению актера, стала «масса вещей, которые не стыкуются между собой, которых просто не может быть».

«Я не отрицаю, что это сделано талантливо, внутри этой структуры, которая предложена режиссером, есть интересные персонажи, замечательный Воланд, прекрасные эпизоды, прекрасный Женя Князев (народный артист РФ, в экранизации исполнил роль Михаила Берлиоза. — NEWS.ru). Есть персонажи, которые попадают в поле булгаковской мысли и титанического булгаковского видения романа, но для меня все это — искажение», — резюмировал Галибин.

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