Две дочери, смерть матери, фильм с Боярской: как живет Константин Крюков

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Константин Крюков

Недавно звезда фильма «9 рота» Константин Крюков стал отцом во второй раз. Куда пропал актер, что известно о его личной жизни и новых работах в кино?

Куда пропал Константин Крюков

Актер воспитывался в любящей семье. Крюков был очень близок с мамой Аленой Бондарчук и бабушкой Ириной Скобцевой — теплое отношение к ним он никогда не скрывал и многократно делился воспоминаниями из детства, связанными с близкими людьми.

В 2009 году Бондарчук обнаружила у себя уплотнение в груди и уехала лечиться в Израиль, писал StarHit. Скобцева считала, что причиной онкологии у ее дочери стал стресс из-за брака с продюсером Евгением Морозовым. Крюков же обходил эту тему, говоря, что у бабушки «не в фаворе любые люди, которые в негативном плане ассоциируются» с его мамой.

Курс химиотерапии не помог матери актера. Последние дни она провела в московской клинике в ноябре 2009-го.

«Это было очень сложно для нас всех. Я даже обращался к священнику, спрашивал, как быть, ведь какие-то упущенные вещи не дают тебе покоя. Мне было стыдно, грустно за то, что я недолюбил, не позвонил, не был рядом. Это какие-то мелкие вещи, общее ощущение вины. И священник мне сказал, что никак с этим не справиться, что это навсегда со мной. Это правда. Единственный выход из этой ситуации — не допустить, чтобы это повторилось по отношению к другим людям», — признавался Крюков в программе «Судьба человека» спустя несколько лет после кончины матери.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Ирина Скобцева и Константин Крюков

Спустя 10 лет умерла бабушка актера. В октябре 2020-го Скобцева ушла из жизни в момент, когда внук находился на отдыхе в Крыму. Артист спешно вернулся в Москву, чтобы успеть на похороны.

«Ушла из жизни моя бабушка, Ириша. Не могу писать здесь слова... Очень тебя люблю и буду очень скучать, родная Ириша! Царствия Небесного!» — писал Крюков в соцсетях.

С момента смерти бабушки актер почти не рассказывал о личной жизни и не появлялся на интервью. Зимой 2022 года артист даже перестал вести соцсети. Первое появление после долгого перерыва состоялось в ноябре 2022-го, когда Крюков посетил премьеру сериала «Оффлайн».

Что известно о личной жизни Константина Крюкова

Первой женой артиста стала Евгения Варшавская. В 2007 году у пары родилась дочь Юлия. Долго брак не продержался: СМИ писали, что отношения разладились из-за любви Крюкова к вечеринкам, некоторые даже распространяли сплетни об изменах именитого актера. Впоследствии он все же смог наладить отношения с бывшей супругой, чтобы участвовать в жизни дочери.

Второй супругой артиста стала Алина Алексеева. Пара познакомилась во время собеседования — дипломированный юрист и пиар-менеджер рассматривала предложение Крюкова о работе. В 2013 году молодые люди обвенчались.

«Мы с Алиной и бабушкой Ириной Константиновной Скобцевой обитаем в одном доме, а наши соседи — это дядя Федор и Сережа с супругой Татой. У нас там свой мир, быт. Правда, ходить друг к другу в гости удается нечасто, ведь в нашей семье все работают с утра до ночи, даже Ирина Константиновна. Праздники стараемся проводить вместе. Дочь приезжает», — рассказывал Крюков в 2017 году изданию StarHit.

В 2023 году стало известно, что супруга Крюкова беременна — супруги тщательно скрывали интересное положение женщины от общественности. Уже в ноябре девушка опубликовала фото, на котором изображен розовый торт с сердечками и надписью «Один месяц», а мамина рука держит ручку малыша со свечкой. Имя грудничка звездная чета пока не называла.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Константин Крюков с супругой Алиной

Чем сейчас занимается Константин Крюков

Актер продолжает сниматься в кино. Например, летом 2022 года на экраны вышел сериал «Без правил». Елизавете Боярской и Крюкову, которые дружат на протяжении многих лет, достались главные роли. Артисты сыграли любовников, предающихся любовным утехам за спиной у законного супруга.

«Мне сказали: „Мы от тебя избавимся в первой серии, но пока не знаем, как именно. Есть варианты второго сезона, мы еще придумываем все“. В итоге целый съемочный день снимали разные варианты, как меня убивают. В кино это не вошло, но меня душили пакетом, топили в море, взрывали», — рассказывал артист в рамках шоу «Смотрите сами» для платформы Premier.

В 2022 году также вышли такие работы с участием Крюкова, как «Наследие» и «Хитровка. Знак четырех», а также сериал «Красный Яр», в котором актер исполнил главную роль. В 2023 году зрители увидели любимого артиста в сериалах «Сансара» и «Открытый брак».

Читайте также:

Рак, бездетность, «Солнцепек»: как живет актер Владимир Ильин

Мария Миронова оболгала отца? Что она сказала о легендарном актере

«Играет хуже моего кота»: кто поставил Кологривого на место за критику