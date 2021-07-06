Первый канал покажет продолжение комедийного сериала «Старушки в бегах»

На Первом канале 12 июля стартует продолжение лирической комедии «Старушки в бегах». В продолжении сериала главные роли по-прежнему исполнят актрисы Елена Сафонова, Татьяна Орлова и Марина Яковлева.

В новом сезоне «старушкам» придётся столкнуться с проблемой посерьёзнее — на этот раз они отправятся на поиски сбежавших мужчин, чтобы спасти семьи своих детей.

Фильм снимали в Москве, Коломне и в дальнем Подмосковье. Помимо актёров в съёмках приняли участие и обычные местные жители. По словам режиссёра Всеволода Аравина, второй сезон стал ближе к природе, маленьким городам, к «земле».

Это фильм про хороших и добрых людей, где интрига складывается внутри семьи. Нашим героиням всегда есть кому помочь. Здесь всем известные проблемы, наши радости и горести. Я с радостью взялся за это кино, — рассказал он.

По мнению актрисы Марины Яковлевой, сыгравшей героиню Катю, зрители соскучились по такому доброму, динамичному кино под лозунгом «спешите делать добро».

Ранее Первый канал и продюсерская компания «Среда» сообщили о завершении съёмок продолжения психологической драмы «Триггер». Главную роль, как и в первом сезоне, исполнил актёр Максим Матвеев.