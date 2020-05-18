Okko покажет короткометражные фильмы программы премии «Оскар»

На стриминговом сервисе Okko выйдут короткометражные фильмы, вошедшие в конкурсную программу кинопремии «Оскар». В коллекцию войдут фильмы, состязавшиеся за награды в 2019 году.
Подписчики платформы смогут увидеть картину «Кожа», мультфильм «Выходные», а также ленты «Вне рая», «Кийто» и «Лиса»,
Отмечается, что «Кийто» была номинирована на премию BAFTA, а драма «Лиса» стала участником американского фестиваля Sundance.
Как писал NEWS.ru, американский режиссёр Спайк Ли опубликовал короткометражный фильм о своей любви к Нью-Йорку. Продолжительность работы — 3,5 минуты.
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