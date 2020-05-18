Okko покажет короткометражные фильмы программы премии «Оскар»

Фото: SKIN SHORT FILM A film by Guy Nattiv, Jaime Ray Newman and Sharon Maymon/facebook.com

Телеканал The CW сообщил о сроках выхода перезапуска сериала «Крутой Уокер», который выходил в период 1993–2001 года с Чаком Норрисом в главной роли. Новые серии стоит ожидать в январе 2021 года.

О том, когда проект появится на экранах, канал сообщил в Twitter. Главную роль исполнит американец Джаред Падалеки, известный по сериалу «Сверхъестественное». Новый «Уокер» станет «лёгкой» версией классического шоу и расскажет...