https://static.news.ru/photo/b66a4ebe-e81c-11e9-8f8e-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Джокер» Фото: Warner Bros.

По кинотеатрам Соединённых Штатов Америки с момента выхода на большие экраны фильма «Джокер» прокатилась волна пугающих зрителей инцидентов. Многие люди начинают вести себя странно во время просмотра картины и не только.

Так, например, в Нью-Йорке, недалеко от одного из кинотеатров молодой человек выкрикивал проклятия в адрес тех, кто шёл смотреть «Джокера». Через некоторое время он был задержан полицией.

Другой мужчина, напротив, был заинтересован в том, чтобы люди оставались в кинозале до конца сеанса. Он плевался в тех, кто уходил, не досмотрев картину.

Участником другого инцидента стал молодой человек, который в середине фильма начал кричать и смеяться, по словам очевидцев, «как сумасшедший».

Примерно в середине фильма, когда Джокер начал убивать людей и рассказывать о том, что общество является злом, парень начал кричать очень громко и непрерывно хохотать в течение целой минуты. Люди сказали ему, чтобы он заткнулся, но он продолжал хлопать и кричать, как сумасшедший, — приводит слова очевидца событий The Associated Press.

Зрители подмечают, что рядом с молодым человеком стояла бутылка спиртного. Поэтому, вероятно, это был обычный пьяный парень, однако напряжённая ситуация вкупе с мрачным посылом художественной ленты испугали американцев.

Как писал News.ru, ранее актёр Хоакин Феникс, исполнивший главную роль в фильме «Джокер», сообщил, что старался сделать так, чтобы после просмотра его герою было невозможно поставить диагноз. После конкурсного показа на Венецианском кинофестивале, предшествующего премьере, критики высоко оценили картину.