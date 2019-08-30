https://static.news.ru/photo/ad314f72-cbf3-11e9-a60e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Warner Bros. Pictures/youtube.com

Фильм Тодда Филлипса «Джокер» — это эффектное и пугающее кино. Такое мнение высказали в Международной федерации кинокритиков (International Film Critique).

Это очень эффектное и пугающее кино, одновременно похвальное и трагическое. Безумное исполнение роли Клоуна преступности Хоакином Фениксом просто безупречное. Это потрясающее достижение, и оно является вершиной его и без того превосходной карьеры, — заявили в International Film Critique .

На сайте FirstShowing.net сочли, что мир разделится на то, что было до «Джокера» и после.

Как писал News.ru, ранее студия Warner Brothers показала финальный трейлер фильма «Джокер». Лента выйдет в мировой прокат 2 октября, в кинотеатрах России её будут показывать с 3 октября.