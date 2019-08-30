https://static.news.ru/photo/4d7f391e-cc01-11e9-8eb4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Warner Bros. Entertainment

Актёр Хоакин Феникс, исполнивший главную роль в фильме «Джокер», старался сделать так, чтобы после просмотра его герою было невозможно поставить диагноз. Об этом он сообщил на пресс-конференции после конкурсного показа в рамках 76-го Международного Венецианского кинофестиваля.

Я начал со сценария, много говорил с Тоддом (Тоддом Филлипсом, режиссёром и сценаристом картины. — News.ru), прочитал книгу о разных расстройствах личности. Но я не хотел, чтобы Артура (Артура Флека, комика и клоуна, который постепенно осознал, что становится Джокером. — News.ru) можно было причислить к какому-то определённому типу личности, не хотел, чтобы какой-нибудь психиатр посмотрел картину и дал ему определение, — цитирует Феникса РИА Новости .

Как сообщил Тодд Филлипс, Джокер не стремился стать злодеем, он хотел рассмешить людей и принести в мир радость, однако совершил несколько крупных ошибок.

Наш фильм также о том недостатке сочувствия к людям, от которого мы страдали и продолжаем страдать, — резюмировал режиссёр.

Как писал News.ru, после конкурсного показа на Венецианском кинофестивале критики высоко оценили картину.

Ранее стало известно, что по данным букмекеров, основным кандидатом на получение «Оскара» стал Хоакин Феникс, сыгравший главную роль в фильме «Джокер».