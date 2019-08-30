https://static.news.ru/photo/4d7f391e-cc01-11e9-8eb4-fa163e074e61_660.jpgФото: Warner Bros. Entertainment
Актёр Хоакин Феникс, исполнивший главную роль в фильме «Джокер», старался сделать так, чтобы после просмотра его герою было невозможно поставить диагноз. Об этом он сообщил на пресс-конференции после конкурсного показа в рамках 76-го Международного Венецианского кинофестиваля.
Я начал со сценария, много говорил с Тоддом (Тоддом Филлипсом, режиссёром и сценаристом картины. — News.ru), прочитал книгу о разных расстройствах личности. Но я не хотел, чтобы Артура (Артура Флека, комика и клоуна, который постепенно осознал, что становится Джокером. — News.ru) можно было причислить к какому-то определённому типу личности, не хотел, чтобы какой-нибудь психиатр посмотрел картину и дал ему определение, — цитирует Феникса РИА Новости.
Как сообщил Тодд Филлипс, Джокер не стремился стать злодеем, он хотел рассмешить людей и принести в мир радость, однако совершил несколько крупных ошибок.
Наш фильм также о том недостатке сочувствия к людям, от которого мы страдали и продолжаем страдать, — резюмировал режиссёр.