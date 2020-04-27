Новые фильмы о Человеке-пауке получили даты премьер

https://static.news.ru/photo/03403a9e-88a1-11ea-9699-fa163e074e61_660.jpg Фото: Columbia Pictures/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания Sony Pictures назначила новые даты третьей части фильма о Человеке-пауке новой версии и анимационной картины «Человек-паук: Через вселенные 2». Выпуск проектов пришлось отложить из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Пока что не получившая названия третья часть игровой версии комикса вселенной Marvel появится на больших экранах 5 ноября 2021 года вместо 16 июля, а запланированный на 8 апреля 2022 года мультфильм выйдет 7 октября того же года, сообщает Variety.

Как писал NEWS.ru, участники сообщества поклонников комиксов о Человеке-пауке выяснили, как будет называться новый фильм о супергерое. Картина получит имя Home Run.