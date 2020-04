Новые фильмы о Человеке-пауке получили даты премьер

Фото: Columbia Pictures/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Стали известны названия эпизодов второго сезона сериала «Мандалорец» вселенной «Звёздных войн». Новая часть будет состоять из восьми серий.

Наименования опубликовал журналист издания The Geeks Worldwide Эмре Кайя в Twitter. Эпизоды называются The Search («Поиск»), The Confrontation («Столкновение»), The Bounty («Вознаграждение»), The Republic («Республика»), The Loyalist («Лоялист»), The Sorcerer...