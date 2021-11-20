Названа дата прощания с актёром Валерием Гаркалиным

Церемония прощания с народным артистом России Валерием Гаркалиным состоится 23 ноября в учебном театре ГИТИСа, сообщил ТАСС ректор института Григорий Заславский. Место похорон актёра пока не известно. Гаркалин скончался на 68-м году жизни 20 ноября.

Прощание пройдёт во вторник, 23 ноября, в учебном театре ГИТИСа. Ориентировочно начало в 11:00. Естественно, мы не будем спрашивать про QR-коды. Но очень просим, чтобы люди, которые видят у себя признаки ОРЗ, воздержались от посещения прощания, — рассказал Заславский.

Гаркалин скончался в Москве в ночь на 20 ноября. Трагическую новость подтвердил ректор ГИТИСа Григорий Заславский. С начала октября актёр боролся с коронавирусом. Накануне его состояние резко ухудшилось. На фоне коронавируса у него развился пневмоторакс. Предварительной причиной смерти стала полиорганная недостаточность.

Валерий Гаркалин известен ролями в таких фильмах, как «Ширли-мырли», «Детки напрокат». Он снимался в сериалах «Моя прекрасная няня», «Дом кувырком». Артист был педагогом кафедры эстрадного искусства ГИТИСа, худруком мастерской.