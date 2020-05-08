Начался приём заявок на участие в первом онлайн-фестивале кино о кошках

https://static.news.ru/photo/683f0482-9140-11ea-bca0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кинотеатр Row House Cinema в городе Питтсбург американского штата Пенсильвания объявил приём заявок на участие в первом Карантинном кошачьем кинофестивале.

Присоединиться к событию могут все желающие. Для этого нужно прислать не более трёх горизонтальных 30-секундных роликов про своих кошек. Это могут быть как обычные видео, так и сюжетные, говорится на сайте кинотеатра.

Заявки принимаются до 15 мая. Ролики победителей соберут в часовой фильм, который 19 июня выйдет на онлайн-платформах. Половина средств, вырученных за билеты, уйдёт местным независимым кинотеатрам, а победители получат денежные призы.

Как писал NEWS.ru, британский музыкант Брайан Ино вместе со своим братом Роджером объявили конкурс видео среди людей, находящихся в изоляции из-за пандемии коронавируса. Ролики, согласно условию, должны быть спокойными и медитативными.