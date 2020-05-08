Начался приём заявок на участие в первом онлайн-фестивале кино о кошках

Кинотеатр Row House Cinema в городе Питтсбург американского штата Пенсильвания объявил приём заявок на участие в первом Карантинном кошачьем кинофестивале.
Присоединиться к событию могут все желающие. Для этого нужно прислать не более трёх горизонтальных 30-секундных роликов про своих кошек. Это могут быть как обычные видео, так и сюжетные,
Заявки принимаются до 15 мая. Ролики победителей соберут в часовой фильм, который 19 июня выйдет на онлайн-платформах. Половина средств, вырученных за билеты, уйдёт местным независимым кинотеатрам, а победители получат денежные призы.
Как писал NEWS.ru, британский музыкант Брайан Ино вместе со своим братом Роджером объявили конкурс видео среди людей, находящихся в изоляции из-за пандемии коронавируса. Ролики, согласно условию, должны быть спокойными и медитативными.
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