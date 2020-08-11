На китайском аналоге YouTube вышел второй сезон мультсериала «Тима и Тома»

На китайском видеохостинге YouKu, представляющем собой аналог YouTube, вышел второй сезон мультсериала для детей дошкольного возраста «Тима и Тома». В России эпизоды покажут в конце 2020 года.
Продюсер анимационного проекта Альбина Мухаметзянова рассказала, что студия «Петербург» совместно с Alibaba Group планирует суммарно создать 52 эпизода в технике 3D/2D. Продолжительность каждой серии составит пять минут,
Мы рады выходу долгожданного второго сезона и надеемся, что он достигнет таких же головокружительных успехов среди китайской аудитории, как и первый сезон, — сказала Мухаметзянова.
«Тима и Тома» рассказывает о приключениях неразлучных друзей — бегемотика и слонёнка. Компании уже создали 26 эпизодов на китайском и английском языках.
Как писал NEWS.ru, китайская видеокорпорация Tencent Video приобрела права на показ четвёртого сезона российского мультсериала «Фиксики». Он выйдет на русском и китайском языках.
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