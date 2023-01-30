Минюст объединил проблемы офлайн- и онлайн-кинотеатров Минюст допустил онлайн-прокат иностранного кино без согласия правообладателей

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Минюст считает возможным разрешить прокат иностранных фильмов в офлайн- и в онлайн-кинотеатрах без согласия правообладателей, сообщает «Коммерсант». Предполагается, что им должно выплачиваться вознаграждение. В отрасли же опасаются новых санкций в связи с такой инициативой, против нее выступают также в Минэкономразвитии и Минкульте.

Издание отмечает, что предложенная мера поддержки российских кинотеатров предлагалась проектом постановления, который подготовил член комитета Совета федерации по экономической политике Эдуард Исаков. Она касалась офлайн-проката, однако в Минюсте считают, что можно разрешить прокат фильмов без согласия правообладателей из недружественных стран и онлайн.

Тем временем у российских онлайн-кинотеатров обостряются проблемы с заключением договоров с иностранными правообладателями. Права на многие фильмы не будут продлены. Это касается не только новинок, библиотеки кинотеатров уже сократились в среднем на 10%.

Ранее стало известно, что все фильмы кинофраншизы о Гарри Поттере станут недоступны в российских онлайн-кинотеатрах с 1 февраля. На сервисе «Кинопоиск», который является партнером «Амедиатеки», фильмы также будут доступны только до конца января.